海外侨胞借鉴中国经验战疫情

孙澜涛（右）代表北京同乡会将两千个口罩送到了疫情最严重的Elmhurst医院急诊室。

（照片由受访者提供）

本期看点：新冠肺炎疫情来势汹汹，迅速蔓延到全球。面对这场全人类的疫情阻击战，居住于海外的华侨华人密切关注国内信息，及时与国内进行有效沟通，借鉴中国经验，采取严格措施，有效遏制了疫情在华侨华人范围内的进一步扩散，并为当地抗疫提供了助力。

“祖（籍）国与华侨华人在一起”

纽约华人律师孙澜涛表示，由于中美两国的历史和法律不同，人们的价值观也有所差异，因此在新冠肺炎疫情初期，“是否佩戴口罩”成为美国人的一大问题。而早在武汉疫情出现时，华侨华人就严格按照国内的防疫措施，即使冒着被另眼相看的风险，他们也早早地戴起了口罩和手套。

春节，是海外侨胞最盼望的节日，寄托着深沉的游子情怀。但中国消息一传来，华侨华人社区便严格按照国内“不扎堆、不聚集”的指示，取消了大部分节日活动。与美国其他族裔相比，华人的死亡率最低。

随着疫情迅速蔓延，纽约的防疫问题逐渐被重视起来。

孙澜涛说，除了去律师楼工作，他还要接送当家庭医生无休出诊的太太。在医护方面，他们很大程度上汲取了国内的成熟经验。与此同时，国内寄来大量防护物资，缓解了物资紧缺的燃眉之急。

华侨华人身在国外，心系祖（籍）国。孙澜涛慨叹道，从起初的物资运回中国，到后来的物资寄来美国，美国华侨华人经历了整个过程。在祖（籍）国疫情突发的时刻，他们都在想方设法筹集防疫物资。到后来中国疫情趋于稳定，美国又转为疫情前线，纽约地区的医疗物资相当紧缺。这时，祖（籍）国给了华侨华人很大支持。

在最紧要的关头，来自祖（籍）国的防疫物资被漂洋过海地送来，中国驻纽约总领事馆也公布了侨团爱心守护人员名单和抗疫协助热线。这份同甘苦、共患难的情谊，令海外侨胞非常感动。

目前，纽约已基本恢复正常秩序。“非常感谢国内能够为我们提供抗疫经验，保持及时有效的沟通。海外华侨华人即使生活在他乡，也仍然心怀祖（籍）国，把传播文化、播撒友谊作为历史使命。”孙澜涛说。

“团结一致才能打赢疫情阻击战”

国务院侨务办公室外派教师、菲律宾红烛华文教育基金会咨询委员张杰在接受采访时谈到，疫情对全球的影响超乎想象，菲律宾学校停课、工厂停工、商人停业。

“没有任何一个国家能像中国这样在灾难面前反应如此迅速，中国所展现出来的决心和能力表明它能战胜任何困难。”张杰说。

张杰提到，在疫情初期，菲律宾便是仿照中国模式进行抗疫的。菲律宾外长多次在社交媒体上发声，对中国所采取的果决举措深表钦佩。菲律宾总统也于3月9日宣布进入公共卫生紧急状态，对首都马尼拉所在的吕宋岛实行全面封锁，并制定多项隔离措施。

作为华教老师的张杰，由于这场突如其来的疫情，不得不开始了“宅家生活”。他也和国内的大多数人一样，利用互联网在线上工作和学习。此前很少能静下心来去做的事，也因这次疫情有了闲暇时间而得以进行。

“有较多时间陪伴家人，也是平时很难得的事情。”张杰笑着说。

为助力祖（籍）国抗击新冠肺炎疫情，菲律宾各界华侨华人迅速发起了活动，他们通过中国驻菲律宾使馆捐款捐物，为祖（籍）国筹集了大量物资。

中国政府更是派援菲抗疫医疗专家组前来，协助菲律宾和在菲同胞一同抗击新冠肺炎疫情。专家组的到来，切实帮助菲律宾提高了疫情防控和诊疗的能力。有了中国抗击疫情的成功经验和祖（籍）国无微不至的深切关怀，华侨华人战胜疫情的信心大大增强。这份双向奔赴、不远万里的血脉深情，让国内外的同胞都深受感动。

“通过这次疫情，我更加坚信了习近平主席所提出的人类命运共同体理念。”张杰感慨道，“在疫情面前，不论种族、不论国别，全球只有团结一致、齐心协力地应对，才能够打赢这场疫情阻击战。”

“华侨华人做到了应有的自律”

目前巴西确诊病例居全球第三，仅次于美国和印度。巴西圣保罗华助中心法律组长汤巍表示，目前当地疫情仍不容乐观。

“中国政府采取最勇敢、最灵活和最积极的严格防控措施，给予华侨华人很大的安全感和信赖感。”汤巍说。

汤巍表示，居住在国内的家人多次谈及国内疫情防控较好，当地华侨华人也借鉴国内防疫方式，与国内保持及时有效的联络。巴西广大民众和当地华侨华人都对中国抗疫效率和成果深表敬佩。

巴西流行病学专家、传染病学专家等也曾多次表示，中国的抗疫经验值得其他国家学习借鉴，在面对新冠肺炎疫情时，中巴更应当展开合作，携手打赢这场全人类的疫情阻击战。

面对巴西不断恶化的疫情，当地华侨华人纷纷行动起来，不仅志愿筹集了大量的防护物资，还为贫民区、孤儿院、难民收容所等捐赠基本生活用品。

此外，一些巴西侨胞还主动扮演起中国医生与巴西医生的“牵线人”，推动中巴两国抗疫经验的视频连线交流。

“在疫情面前，华侨华人做到了应有的自律。”巴西华侨同乡会积极组织发动志愿者参与防疫工作，宣传中国防疫的有效方式，呼吁侨胞自觉配合抗疫。

汤巍表示，国内侨务机构也在及时关注巴西疫情状况和侨胞生活，浙江省侨办为当地居民提供免费盒饭和防疫物资，此活动受益对象不限于侨胞，还包括大量巴西人。“在疫情面前，唯有全人类团结一致才能最终遏制其蔓延。”

“中国一直积极与国际社会分享疫情防控的成功经验，希望各国加强合作，团结一致应对疫情带来的严峻挑战，这也是全人类的祈愿。”汤巍说。