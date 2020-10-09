设最低消费标准有利于制止浪费？

近日，四川通江县发布的《通江县餐饮行业制止浪费自律公约》（简称《公约》）引发争议。《公约》规定，“2桌及以上宴席：餐饮服务单位坚持按每桌不超过18个菜品，价格不低于588元的标准实施。”不少网友认为，这不是在提倡节约，而是在提倡餐饮涨价。

除去令人关注的588元“最低消费标准”外，《公约》制定者也是一个谜，当地商务局和餐饮协会互指对方。据通江县餐饮协会表示没有要求588元，也没有要求18个菜，是商务局搞的《公约》，用的餐饮协会的牌子（名义）；商务局表示是由通江县餐饮协会制定，然后在通江县商务局备案。

无论制定者是谁，可以肯定的是，制定者没有预想到会引发争议，而《公约》显然已成“烫手山芋”。

诚如当地餐饮行业人士所说，《公约》规定的每桌不高于18个菜，价格不低于588元，按照通江餐饮的消费水平，“确实价格提高了”。也如网友评论所言，“这是在提倡节约，还是在提倡餐饮涨价？前面22个菜才五六百元，现在18个菜还不低于588元。这是提倡不要数量，要质量吗？”

从法律层面来看，“每桌不超过18个菜品，价格不低于588元的标准实施”无异于是在设置最低消费标准。即便该《公约》属于倡导性质，不具有强制性，但倡导设立最低消费标准，涉嫌损害了消费者自主消费的权利，直接违反了《消费者权益保护法》等法律法规的规定。

即便制定《公约》的初衷是为了保证商家的利润，防止商家打价格战和进行不正当竞争，但此举没有考虑到可能给消费者带来的负担。此举在涉嫌损害消费者自由选择权的同时，无形中也可能助长铺张浪费行为，可能造成对市场秩序的干扰和对社会风气的负面引导。

《通江县餐饮行业制止浪费自律公约》无论主导者与制定者是谁，均缺乏最为基本的法治思维，缺乏必要的民意基础，涉嫌给餐饮企业制定“保护性壁垒”。据悉，针对网友质疑价格上涨的问题，目前通江县政府门户网站已经撤下该《公约》，可见当地政府已经认识到了问题所在，及时纠正尚不为晚。

（杨玉龙）