互联网+医疗健康”正在发挥积极作用

不久前，世界卫生组织西太区、东南亚区区域办事处与亚洲开发银行等共同召开视频专题研讨会。会上，国家卫生健康委副主任曾益新介绍了中国开展新冠肺炎疫情国际合作和信息技术应用情况，强调中国始终秉持科学态度，积极开展疫苗研发，推广“互联网+医疗健康”服务和远程医疗服务体系，建立完善物资保障供应机制，推动全民健康覆盖。

疫情常态化防控下，互联网将为医疗卫生领域带来什么变革？“互联网+医疗健康”对海外留学生等群体有何实效？医患双方又能通过“互联网+医疗健康”这种新业态新模式获得什么？记者就此专访了我国卫生健康系统相关负责人。

为医事服务欠发达地区留下“带不走的医疗队”

“‘互联网+医疗健康’具有突破时空的便捷特点，在找到可能的感染者、减少传播途径、降低感染风险方面具有独特优势。”国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，近期国家卫生健康委遴选了100个全民健康信息化应用发展典型案例，从案例有关情况看，“互联网+医疗健康”在突破“地域限制”等方面发挥了积极作用。

毛群安表示，疫情期间4万余名医护人员驰援湖北，而更多的医生则借助信息技术优势，在网上开辟“第二战场”，突破了医疗服务供给瓶颈，有力支援了湖北主战场。“比如广东支援荆州医疗队联合荆州市建设互联网医院，广东15家医疗机构、1300多名医生自愿参加，上线18天总访问量就突破10万人次，为当地留下一支带不走的医疗队。”

此外，“互联网+医疗健康”赋能“提质增效”，强化了基层服务能力。毛群安介绍，对口支援省份运用远程医疗，可帮助基层医院处理疑难杂症。通过远程教育开展培训，提高基层医务人员医疗服务和个人防护能力。例如，人工智能应用于新冠肺炎CT读片，提升了一线工作质量和效率。而疫情防控的需要也撬动了各级医疗卫生机构充分运用“互联网+”手段，创新服务模式，优化服务效率，加速了医疗服务从粗放式向内涵式的转型发展。

为海外留学生提供抗疫指南

“海外中国公民和华人华侨特别是广大留学生的身体健康和生命安全，始终是政府和国内亲人的牵挂。”国家卫生健康委人才中心主任张俊华告诉记者，为帮助广大海外华人华侨和留学人员及时了解疫情防控有效措施、检验检测、诊断治疗等方面的知识，提升他们自身的防护能力，今年4月，新冠肺炎疫情防控海外华人华侨互联网咨询服务平台开通上线，在国家卫健委官网和我驻外使领馆网站予以公布，截至9月初已汇集国内26家知名医疗机构和第三方服务方，为华人华侨、中资机构的工作人员以及留学人员提供免费的互联网健康咨询服务。

“自4月7日上线以来，平台规范平稳运行，各项服务有序开展。”张俊华表示，在过去几个月时间里，平台及时疏解咨询人心理压力、稳定华人华侨情绪，对科学防控、精准防控等方面持续发力，截至9月9日，平台累计访问量达1.5亿人次，直接提供咨询服务的人次数超过了600万，为全球疫情科学防控、坚定海外华人华侨战胜疫情的信心贡献了力量。

进一步降低老百姓的用药负担

据银川市卫生健康委主任马晓飞介绍，银川市第一人民医院借力宁夏建设国家级“互联网+医疗健康”示范区的优势，形成了一套低成本、可复制的“互联网+医疗健康”银川模式，提升了西部欠发达地区医疗服务能力。目前在银川市已经引进80家互联网企业中，取得互联网医院牌照的达到52家。

马晓飞告诉记者，为进一步方便老百姓看病，银川市开发了银川健康广场微信小程序，特点就是把全市医疗机构的资源统筹起来。“比如群众在银川市看了病以后，处方有一个二维码，扫码以后手机上就会出现全市价格最低的药店在哪儿，离你最近的在哪儿，或者你可以选择第三方进行配送，通过这个便民措施，切实提高了老百姓的就医感受。”马晓飞介绍，这种线上的处方不会标明医师姓名，能够直接避免医事服务中的回扣费用，而医生可以通过正规合法的线上诊疗活动获得报酬。与此同时，手机上系统最低药价的提示更使各大药店下调药品价格，进一步降低了老百姓的用药负担。

互联网企业给银川带来了什么？在马晓飞看来，一方面，互联网企业给银川市带来了国内优质的医疗资源，尤其是把北上广优质的专家资源输送到西部欠发达地区，解决了医疗资源分布不平衡、不充分问题，让西部地区老百姓实实在在得到了实惠，推进了医疗服务的精准化；另一方面，互联网企业带来了新的就医模式，线上和线下医疗服务进一步整合在一起，各种新技术手段解决了一些传统西部地区的就医难题，让群众看病就医更便捷。（张亚雄）