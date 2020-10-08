开学了 校园流感与新冠肺炎病毒叠加风险如何防控

学校一直是新冠肺炎疫情防控的重点场所。虽然目前疫情进入常态化防控阶段，但秋冬季是流感高发期，很多家长会担心流感与新冠肺炎病毒的叠加风险，那么，随着秋冬季流感季节的到来，师生在开学后，该如何进行双重防护？

其实，呼吸道传染病的防控方法都有一些类似，都是从三个环节去防控。还有其他感染性腹泻，比如诺如病毒，也是秋冬季节需要防控的一种传染病。

学校属于人群密集的地方，出现这些传染病的机会也是比较高的，学校防控这些传染病也是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的必要，对全社会突发公共卫生事件的防控也是非常重要的一部分。

要防控这些传染病，第一要保持良好的个人卫生习惯。其实在防控新冠肺炎疫情期间，学生、家长、老师人群卫生方面的健康素养都得到了很大的提升。我们都知道养成良好的卫生习惯包括佩戴好口罩、做好手卫生，便前便后都要洗手，咳嗽、打喷嚏的时候要用上臂或者纸巾、毛巾遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏之后要洗手，尽量避免触摸眼睛、口鼻等。

第二就是要保持环境清洁和通风，在空气良好的情况下，家庭的居室也需要保持通风，每天至少通风一次，每次不少于30分钟，尽量减少到密集场所的活动。如果出现了呼吸道感染的症状，应该居家休息，及早就医。

第三，学生在上下学途中尽量做到家庭学校“两点一线”，避免不必要的外出活动。最好也要采取步行、自行车、私家车这样的方式上下学。乘坐公共交通或者校车的时候，应当注意个人防护，同时要注意与他人保持合理间距，途中避免用手触摸公共交通工具上的物品。

第四，师生要注意一日三餐的规律性进食，包括主食、蔬果和禽肉蛋的比例要保持3：2：1，这是以往学校里一贯讲的营养知识。同时要注意保暖，根据温度适时增减衣物、加强锻炼等。尤其是在刚刚开学的时候，更要注意合理安排作息，学生还需要一个适应的过程。这些都是为了增强我们的体质和机体免疫力。

第五，在流感流行季来临之前，接种疫苗应该是最有效、最经济的一个预防手段。

此外，在口罩的使用上，又有哪些问题需要注意？国家卫生健康委和教育部联合印发的《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》中明确指出，低风险地区的高等学校以及中小学校的校园内，学生和授课老师是不需要佩戴口罩的，校门值守人员、清洁人员以及食堂工作人员等这样的在学校里接触更多人群的人员应当佩戴口罩；托幼机构在园期间，幼儿不建议佩戴口罩，教职员工、老师是需要佩戴口罩的。