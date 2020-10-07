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重庆基本实现基层医疗机构中医药服务全覆盖

2020年10月07日09:35 来源：重庆日报网

记者近日从市卫健委获悉，目前全市99.25%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心能够提供中医药服务，基本实现全覆盖。2019年，全市基层医疗机构总诊疗人数为28463万人次，其中中医849.4万人次，占比30%。

据了解，截至2019年底，我市乡镇卫生院和社区卫生服务中心建成中医馆955家，占比93.4%；村卫生室和社区服务站普遍具备提供中医药服务的条件，每个区县至少有1家精品中医馆。“人才队伍也得到充实。”市卫健委相关负责人说，乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医类别医师占同类机构医师总数的比例为28.10%，高于全国提出的20%的要求，所有社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医类别医师占比达25%以上。同时，89.49%的村卫生室配备能够提供中医药服务的乡村医生或中医类别医师，远高于全国提出的70%的要求。

就中医药服务来说，全市99.25%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心能够提供中医药服务，基本实现全覆盖；88.67%的村卫生室和社区服务站能够提供中医药服务；72.56%的村卫生室和社区服务站能够提供4类以上中医药技术方法。

(责编：崔元苑、许心怡)


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