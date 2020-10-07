四川新增境外输入确诊病例3例 均为无症状转确诊

据四川省卫健委官方微博消息，10月6日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例3例(境外输入，均为10月5日无症状感染者转确诊)，新增治愈出院病例1例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

截至10月7日0时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例710例(其中境外输入169例)，累计治愈出院665例，死亡3例，目前在院隔离治疗42例，1325人尚在接受医学观察。

10月6日0-24时，全省新增无症状感染者6例(均为境外输入，其中5例为10月4日自伊拉克乘机经卡塔尔转机抵蓉；1例为10月5日自菲律宾乘机抵蓉；均于10月6日核酸检测阳性)，当日转为确诊病例3例，当日解除集中隔离医学观察2例，尚在集中隔离医学观察54例(均为境外输入)，比前一日增加1例。

(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)

全省183个县(市、区)全部为低风险区。