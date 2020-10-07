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如何应对“秋火”上身

2020年10月07日09:20

受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院肿瘤科副主任医师 李 雨

秋分是气温变化的重要分水岭，天气越来越冷且越发干燥，人体代谢也逐渐从阳消向阴长过渡，一旦不能保持平衡和稳定，很容易引“火”上身，其中以心火、肝火、肺火、胃火四种最为常见。

心火。根据中医理论，心主血脉、主神智、主汗液、开窍于舌。所以，有心火的人往往表现为低热、心烦、盗汗、口干和失眠。中医认为，苦入心经而能降泄心火，苦瓜汤、莲子粥、赤小豆灵芝粥、陈皮水等均具有良好降火功效。除了饮食调节，还可按揉劳宫穴（握拳，中指尖下）和少府穴（握拳，小指尖处）：拇指指腹由轻渐重，双手交替按压，每日2次，每次10分钟。

肝火。肝失疏泄、情志不遂郁而化火，或嗜食肥甘油腻而化火，均会导致肝火旺盛。针对肝火，要有针对性地根据不同症状“灭火”：脾气暴躁、口干口苦、做梦多，喝菊花茶、蒲公英茶或桑叶茶；眼睛干涩、关节肢体僵硬，活动不灵活，指甲干枯可以吃桑葚、枸杞，以滋补肝肾阴血；胸闷、胁肋胀痛、乳房胀痛、情绪低落可以喝玫瑰花茶、月季花茶、薄荷茶等疏肝解郁。此外，降肝火还少不了调节情绪，其中关键在于制怒。平时应保持心情舒畅，注意休息，防止过度疲劳，可以多做做扩胸运动，有助疏散气机。遇到不开心的事，及时宣泄，别憋在心里。

肺火。肺火多因感受外邪所致，邪气入里而化火，或因体内阳气旺盛，加之情志因素而化火，邪热内盛使得肺失清肃，表现为干咳少痰或呕吐黄痰、口燥咽干、咽喉肿痛、尿黄等症状。穴位按压和刮痧能有效降肺火：按迎香穴可清咽利喉、清肺泻火；搓鱼际穴有助缓解肺火引起的感冒、咳嗽、咽喉干痛、大便干燥等症。此外，食疗建议服用沙参粥、百合粳米杏仁粥、百合绿豆汤、冰糖梨水等，平时也可多吃梨、罗汉果、枇杷、甘蔗、银耳、萝卜等食物。

胃火。对于嗜酒、嗜食辛辣、过食膏粱厚味等饮食不当引起的火气，中医称为胃火，症状表现为腹胀、口干口臭、大便稀烂或便秘、牙龈肿痛、食欲不佳等。判断胃火最简单的3个标志就是口臭、胃酸、便秘，有以上三个症状任何一个，说明胃火已经悄悄伤身了。降胃火，平日可多用指端按压内庭穴（足背第2、3趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处）。具体方法：一侧拇指的指端稍用力按压内庭，以有酸胀感为宜，每侧1分钟，每天坚持按摩数次。食疗建议饮用鲜萝卜汁，中医认为，萝卜汁性味辛、甘、凉，归肺、胃经，常饮降胃火。胃火多由饮食不当所致，所以防胜于治。秋分后天气寒凉，火锅成为很多人的饮食选择，建议大家最好有节制地吃，同时少选辣锅，吃完火锅可适当吃一些凉性水果，比如西瓜、梨等，对预防胃火有益。（来源：生命时报）

(责编：崔元苑、许心怡)


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