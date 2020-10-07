受访专家：北京大学第三医院心血管内科主任医师 徐顺霖

北京大学第六医院综合一科副主任 刘 琦

测身高、查视力、拍X光、血液检测……这些都是常规体检项目。随着医学界技术发展，评估健康状况的指标也更注重有效和精准，测量项目不断完善。9月11日，国家卫生健康委员会官网发布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，要求各类体检中心在体检项目中纳入情绪状态评估，同时，各高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容。

北京大学第六医院综合一科副主任刘琦告诉《生命时报》记者，当前国人心理问题识别率不到10%，多数人进行的传统体检项目完全没有心理健康评估。“近年来，人们对抑郁症有所了解，但对于心理疾病的认识和重视程度依然不够，有些人甚至对心理疾病充满排斥，对患心理疾病的人存有偏见。将心理体检纳入常规体检项目，对大众来说能起到宣传引导作用，让人们了解心理疾病的危害，并给予有心理疾患的人更多关怀和理解。对有抑郁症、老年痴呆症等潜在心理精神疾病的患者来说，可以及时筛查、诊断，以便早日治愈。”

刘琦说，由于生活、学业、工作压力，在某段特殊时期内，人们很容易出现心理问题，常见的就是抑郁和焦虑情绪，大家不必过于紧张。一般建议，连续两周出现工作疲劳、兴趣下降、食欲下降、睡眠不好、自我评价下降、没有价值感的人，就需去医院精神科进行心理评测。学生、孕妇、老人等特殊人群属于抑郁症等心理疾病的高发人群，尤要注意防范。心理检查主要通过“自陈量表”和医生深入访谈来完成，通常优先建议以改善周围环境紧张感、寻求人生意义和目标感为主，辅以运动、规律生活等进行改善，如果初步干预不见效才会考虑药物治疗等，只要积极改善都能治愈。

北京大学第三医院心血管内科主任医师徐顺霖指出，传统体检中还常常忽视身体“马达”——健康适能的检查。研究发现，健康适能相关指标是预测人体健康、是否易患心脑血管疾病的强预测指标，甚至超过血糖、血脂、血压的预测意义，对普通人群也尤为重要。健康适能包括心肺有氧耐力、体成分（体脂比、肌肉比、骨密度等）、人体肌肉力量与肌耐力、人体代谢能力（血糖、血脂等）、运动素质（速度、力量与协调）。多数体检机构能检测体成分和心肺有氧耐力，少数医院建立了“整体运动素质评估与心肺耐力测定”专检项目，还通过测评设备，让受试人做指定运动，观察心率、步态等指标。

“多数人不知道自己的肺活量、肌肉比和最大摄氧量，这是不好的。” 徐顺霖说，忙碌的职场人士如果体能、摄氧量、肺活量急剧下降，特别容易发生猝死及免疫力低下导致的各种疾病。一些需要做大手术、肿瘤放化疗的患者，若有氧耐力差，就不能手术。

“传统体检用的是疾病诊断的思路，但体检作为预防疾病的手段，我们应树立健康评估思路，了解自身身体素质与人体衰老速度是否匹配，评估当前健康状态，并预测未来患病风险。” 徐顺霖说，与年龄不相匹配的体能下降、动辄气喘、容易感冒、熬夜后体力减退等，都要引起重视。尤其是运动后心跳快、酒后心跳快、夜间打鼾、糖尿病、高血压、高血脂的人群更需要进行健康适能测试，尽早评估健康衰退程度并及早干预。日常大家可以自测6分钟匀速能走多远，达不到800米或走完后气喘吁吁的人，就要评测一下健康适能了。来源：生命时报