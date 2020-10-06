上海新增境外输入新冠确诊病例2例，治愈出院1例
中新网10月6日电 据上海卫健委官方微信消息，10月5日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院1例，来自伊拉克。
病例1为中国籍，在美国留学，10月2日自美国出发，10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例2为菲律宾籍船员，7月24日自菲律宾出发，9月30日抵沪进行船只维修，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班(船)的密切接触者72人，均已落实集中隔离观察。
10月5日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。
截至10月5日24时，累计报告境外输入性确诊病例682例，治愈出院623例，在院治疗59例(其中1例重症)。现有待排查的疑似病例4例。
截至10月5日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。
截至10月5日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。
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