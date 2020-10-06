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我国电子社保卡申领超过2亿张

2020年10月06日09:23 来源：新华网

　　新华社北京10月6日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部近日发布的数据显示，截至6月末，全国社会保障卡持卡人数13.15亿，电子社保卡申领超过2亿张，26个省份的189个地区开通电子社保卡移动支付应用。

　　据人社部相关负责人介绍，电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，由全国社保卡服务平台统一签发，人社部统一管理，与实体卡一一对应，可以全国通用。

　　2018年4月，人社部发放全国第一张标准电子社保卡，为百姓提供手机中的社保卡服务。经过两年多的发展，电子社保卡已接入数百个手机App和小程序。

　　今年9月，北京市正式开通电子社保卡申领。持电子社保卡，人们可享受就业创业服务、查询社保、人事人才服务、待遇认证、查询证书、扫码亮证等30多项全国“一网通办”的人社服务。

　　“作为线上身份认证凭证，电子社保卡可以代替实体社保卡在互联网上实现身份认证。它所包含的生物特征识别技术，可以让参保人不用再跑腿做认证。”上述负责人表示。

　　人社部此前下发《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》提出，2020年，不低于25%的持卡人领取电子社保卡，普遍应用于线上身份认证、就业人才服务、社保信息查询、人社业务缴费、就医购药结算等业务场景，完成向全国社保卡服务平台统一支付结算模式的切换。

(责编：许晓华、李轶群)


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