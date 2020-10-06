四川新增3例境外输入确诊病例

中新网10月6日电 据四川省卫健委网站消息，10月5日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例3例(均为境外输入，10月4日自伊拉克乘机经卡塔尔转机抵蓉，10月5日确诊)，新增治愈出院病例1例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

截至10月6日0时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例707例(其中境外输入166例)，累计治愈出院664例，死亡3例，目前在院隔离治疗40例，1290人尚在接受医学观察。

10月5日0-24时，全省新增无症状感染者14例(均为境外输入，其中12例为10月4日自伊拉克乘机经卡塔尔转机抵蓉；2例为10月4日自尼泊尔乘机抵蓉；均于10月5日核酸检测阳性)，当日转为确诊病例0例，当日解除集中隔离医学观察0例，尚在集中隔离医学观察53例(均为境外输入)，比前一日增加14例。

全省183个县(市、区)全部为低风险区。