天津新增确诊病例、无症状感染者各1例 均为境外输入

中新网10月6日电 据天津市卫生健康委员会官方微博消息，10月4日18时至5日18时，天津市新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例(中国籍)，累计报告105例(中国籍93例、美国籍3例、菲律宾籍7例、法国籍1例、乌兹别克斯坦籍1例)，治愈出院101例，在院4例(其中轻型2例，普通型2例)。

第105例境外输入确诊病例，女，53岁，中国籍，近期居住地西班牙马德里。该患者由西班牙马德里乘航班(CA908)于10月4日抵达天津滨海国际机场，入境时体温36.4℃，申报无症状。经海关检疫排查采样后，即转送至和平区集中隔离医学观察点。当日海关实验室新冠病毒核酸检测结果为阳性，即由120救护车转送至空港医院发热门诊就诊，胸CT示右肺胸膜下区浅淡磨玻璃密度影。5日经市级专家组综合分析确定为天津市境外输入新冠肺炎确诊病例(普通型)，即转至海河医院治疗。全程实施闭环管理。

10月4日18时至5日18时，天津市无新增报告本地新冠肺炎确诊病例。累计报告本地新冠肺炎确诊病例137例，其中男性74例，女性63例；治愈出院134例，死亡3例。

天津市新增无症状感染者1例(境外输入，中国籍)，累计64例(境外输入63例)，其中，解除医学观察55例、尚在医学观察4例、转为确诊病例5例。

第64例无症状感染者，女，26岁，企业员工，中国籍，近期居住地刚果共和国。该患者由刚果共和国布拉柴维尔乘航班(MF8010)于10月4日抵达天津滨海国际机场，入境时体温36.5℃，申报无症状。经海关检疫排查采样后，即转送至蓟州区集中隔离医学观察点。5日海关实验室新冠病毒核酸检测结果为阳性，即由120救护车转送至空港医院发热门诊就诊。经市专家组确诊为天津市无症状感染者，继续在空港医院进行隔离医学观察。全程实施闭环管理。

经市专家组讨论，第103例境外输入确诊病例符合出院标准，于今日从海河医院出院，转入集中隔离医学观察点。

第58例无症状感染者、第59例无症状感染者均符合出院标准，于今日从空港医院出院，转入集中隔离医学观察点。

截至目前，天津市无现存疑似病例，累计排查密切接触者6828人，尚有346人正在接受医学观察。(完)