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北京市医保局：10月1日起安装人工晶体 医保可支付1835元

2020年10月06日07:12 来源：北京青年报

　　北京市医保局近日出台《关于调整人工晶体医保限额标准及相关单病种支付标准的通知》（以下简称《通知》），推进医保支付与采购协同，确保人工晶体带量采购工作顺利推进。《通知》明确，10月1日起，安装人工晶体，纳入基本医疗保险支付范围的限额标准，由每只1215元调整为1835元。

　　《通知》指出，调整医保限额标准，减轻参保人员负担。本市基本医疗保险参保人员安装人工晶体，纳入基本医疗保险支付范围的限额标准，由每只1215元调整为1835元；安装人工晶体实际收费低于上述标准的，按实际收费金额纳入基本医疗保险的支付范围。

　　在调整单病种支付标准，完善激励约束机制方面，《通知》明确参保人员因患白内障或青光眼，在定点医疗机构住院实施单眼白内障或青光眼手术+单眼人工晶体植入术治疗的，单病种费用支付标准在原标准基础上增加620元，病种费用支付标准中含人工晶体医保限额标准以内的部分，参保人员若自愿选择高于限额标准的，高出费用由参保人员另行自付。（记者 解丽）

(责编：许晓华、李轶群)


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