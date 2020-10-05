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英国单日新冠肺炎确诊病例首次超2万例

2020年10月05日09:55 来源：中国新闻网

中新社伦敦10月5日电 (高天胤)英国政府官方网站4日发布数据称，当日新冠肺炎确诊病例达22961例。这是英国自疫情暴发以来，单日报告确诊首次超过2万例。

数据显示，截至4日，英国新冠确诊病例总数已超过50万，达到502978例。

英国防疫专家指出，据近期疫情发展态势观察，上周单日确诊病例数从9月28日的4044例，大幅上升至29日的7143例。此后数天，每天的新增确诊病例保持在6914至7108之间。10月3日，数字大幅增长，达到12872例，4日再升至新高。

英国政府同时发布声明解释称，由于电脑故障造成的技术问题，9月25日至10月2日期间有15841病例没有被及时记录在案，导致这些病例被加入到10月3日、4日的病例数据中。

英国第一波疫情高峰时，单日确诊病例最高数字为5月1日的6201例。当时政府采取了全国性封锁的“禁足令”等限制措施，包括禁止两个人以上的公共聚会，非“绝对必要”情况禁止外出，关闭所有学校和出售非必需品的商店。

近期，时值英国大学秋季开学及新生入学之际，30多所大学发生新冠疫情，已有640多名学生和教师确诊感染，数千大学生被要求在宿舍自我隔离，高等学府成为英国近期疫情的高发区域之一。

英国首相约翰逊接受媒体采访时表示，英国新冠疫情“将在崎岖进展中持续到圣诞节，甚至有可能跨越圣诞节。对我们所有人来说，这将是一个非常艰难的冬天，我们必须面对这一事实。”

约翰逊强调称：“我绝对肯定，我们将找到各种方法，特别是通过大规模检测，来改变我们对付这种病毒的方式。”(完)

(责编：许晓华、李轶群)


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