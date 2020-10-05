热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

南非新冠肺炎死亡病例逼近17000例大关

2020年10月05日09:54 来源：中国新闻网

中新网约翰内斯堡10月5日电 (记者 王曦)南非卫生部4日晚间通报：当日新增38例新冠肺炎死亡病例，从而使得该国新冠肺炎死亡病例总数逼近17000人大关，达到16976例。

此外，当日新增新冠肺炎确诊病例1573例，使得南非新冠肺炎确诊病例总数达到681289例。所幸，目前康复病例达到614781例，从而使得南非新冠肺炎治愈率继续稳定在90%。

在此情况下，南非政府于10月1日当日重新开放边境，国际旅行随之恢复。不过，南非政府要求来自疫情高危国家或地区航空公司的航班抵达南非后，机组人员只能待在指定酒店内，不得擅自外出。这一规定随即引发包括阿联酋航空在内的多家航空公司不满，这些航空公司陆续取消往来南非的航班。

对此，南非交通部4日晚间发表声明称，来自疫情高危国家或地区航空公司的机组人员实际上并不需要提供72小时以内新冠肺炎病毒检测阴性证明即可入境南非，但全程必须待在指定酒店内不得擅自外出。如能提供72小时以内新冠肺炎病毒检测阴性证明，其出行并不受到限制。(完)

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn