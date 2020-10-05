南非新冠肺炎死亡病例逼近17000例大关

中新网约翰内斯堡10月5日电 (记者 王曦)南非卫生部4日晚间通报：当日新增38例新冠肺炎死亡病例，从而使得该国新冠肺炎死亡病例总数逼近17000人大关，达到16976例。

此外，当日新增新冠肺炎确诊病例1573例，使得南非新冠肺炎确诊病例总数达到681289例。所幸，目前康复病例达到614781例，从而使得南非新冠肺炎治愈率继续稳定在90%。

在此情况下，南非政府于10月1日当日重新开放边境，国际旅行随之恢复。不过，南非政府要求来自疫情高危国家或地区航空公司的航班抵达南非后，机组人员只能待在指定酒店内，不得擅自外出。这一规定随即引发包括阿联酋航空在内的多家航空公司不满，这些航空公司陆续取消往来南非的航班。

对此，南非交通部4日晚间发表声明称，来自疫情高危国家或地区航空公司的机组人员实际上并不需要提供72小时以内新冠肺炎病毒检测阴性证明即可入境南非，但全程必须待在指定酒店内不得擅自外出。如能提供72小时以内新冠肺炎病毒检测阴性证明，其出行并不受到限制。(完)