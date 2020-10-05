陕西新增境外输入无症状感染者1例 来自阿联酋迪拜

中新网10月5日电 据陕西卫健委网站消息，10月4日0-24时，陕西无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月4日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

10月4日0-24时，新增报告境外输入无症状感染者1例，确诊病例治愈出院2例，无症状感染者解除医学观察3例。截至10月4日24时，累计报告境外输入确诊病例168例，出院146例，在院22例。累计报告境外输入无症状感染者105例，转为确诊病例3例，解除医学观察84例，尚在医学观察的无症状感染者18例。

陕西新增1例境外输入无症状感染者为10月2日由阿联酋迪拜至北京CA942航班乘客。10月2日CA942航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。

当前全省隔离密切接触者537人，其中境外输入密切接触者536人，外省协查密切接触者1人。

无症状感染者：王某某，男，39岁，河南籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。