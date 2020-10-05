上海报告10例境外输入新冠肺炎确诊病例

中新网10月5日电 据上海卫健委官方微信消息，10月4日0—24时，上海通过口岸联防联控机制，报告10例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自菲律宾1例，来自新加坡1例。

病例1为中国籍，在加纳工作，9月21日自加纳出发，经埃塞俄比亚转机后于9月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在西班牙生活，9月29日自西班牙出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在美国留学，9月30日自美国出发，经韩国转机后于10月2日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在毛里塔尼亚工作，10月1日自毛里塔尼亚出发，经法国转机后于10月2日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5—病例10为中国籍、俄罗斯籍和亚美尼亚籍，其中病例5于10月1日自亚美尼亚出发，经俄罗斯转机，病例6——病例10于10月1日自俄罗斯出发，乘坐同一航班，10月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

10例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者350人，均已落实集中隔离观察。

10月4日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至10月4日24时，累计报告境外输入性确诊病例680例，治愈出院622例，在院治疗58例(其中1例重症)。现有待排查的疑似病例7例。

截至10月4日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至10月4日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。