热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

外出游玩、天气变化易感冒？日常坚持做这三个自然疗法

2020年10月05日08:14 来源：羊城晚报

　　我们身边有些朋友一到天气变化，或是外出游玩就容易感冒。广州中医药大学第一附属医院治未病科副主任邝秀英介绍，这种情况就是中医说的正气不足，西医说的自身免疫力不够。她推荐日常可通过开鼻窍、醒耳廓，以及香疗法来提高自身正气。

　　开鼻窍

　　用右手拇指和食指捏住鼻梁，轻轻上下按摩50~60次，下止鼻根两侧迎香穴。用力适度、缓慢，不宜过重过急，早晚各一次。鼻为肺窍，是呼吸系统的门户，也是邪气侵犯肺脏的主要通路，用开鼻窍法可以增强肺气。

　　醒耳廓

　　以拇指和食指合力由上而下按揉耳廓，共5~6 次，最后轻拉耳垂3下，每日2~3 次。肾主藏精，开窍于耳，耳部穴位分布很多，所以经常按摩耳朵可以起到健肾养生的作用。

　　香疗法

　　中医的香疗法是运用芳香药物挥发的药味，作用于口鼻、肌肤、经络穴位。使用苍耳子、辛夷花、艾草等中药，熬煮成药液，趁热对着鼻子熏。苍耳子可通鼻窍、祛风湿、止痛。辛夷可散风寒、通鼻窍，能起到益卫固表、通畅经络的作用。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn