外出游玩、天气变化易感冒？日常坚持做这三个自然疗法

我们身边有些朋友一到天气变化，或是外出游玩就容易感冒。广州中医药大学第一附属医院治未病科副主任邝秀英介绍，这种情况就是中医说的正气不足，西医说的自身免疫力不够。她推荐日常可通过开鼻窍、醒耳廓，以及香疗法来提高自身正气。

开鼻窍

用右手拇指和食指捏住鼻梁，轻轻上下按摩50~60次，下止鼻根两侧迎香穴。用力适度、缓慢，不宜过重过急，早晚各一次。鼻为肺窍，是呼吸系统的门户，也是邪气侵犯肺脏的主要通路，用开鼻窍法可以增强肺气。

醒耳廓

以拇指和食指合力由上而下按揉耳廓，共5~6 次，最后轻拉耳垂3下，每日2~3 次。肾主藏精，开窍于耳，耳部穴位分布很多，所以经常按摩耳朵可以起到健肾养生的作用。

香疗法

中医的香疗法是运用芳香药物挥发的药味，作用于口鼻、肌肤、经络穴位。使用苍耳子、辛夷花、艾草等中药，熬煮成药液，趁热对着鼻子熏。苍耳子可通鼻窍、祛风湿、止痛。辛夷可散风寒、通鼻窍，能起到益卫固表、通畅经络的作用。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）