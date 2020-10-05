送给你秋天第一杯养生茶，暖心更健康！

近日“秋天的第一杯奶茶”冲上热搜，朋友圈更是不少人紧跟潮流，各种晒转账秀恩爱。“作为一名妇科女医生，除了暖心，我更关心姑娘们的身体健康。奶茶虽暖心，但对身体无益，多喝还要小心发胖哦！”广东省第二中医院妇科主治中医师张莹莹推荐了两款暖暖的养生茶，简单方便，让亲们喝了既暖心又健康。

张莹莹介绍，中医认为秋分时节自然界的阳气由疏泄趋附向收敛、闭藏。秋分过后，天气干燥，人们的身体很容易缺水，从而开始秋燥，容易出现口干、唇干、鼻干，咽干、皮肤干燥等症状，除此之外，秋分天气转凉，脾胃容易受凉，易引发胃肠病，所以要注意饮食起居的调养，饮食以滋阴润燥、养肺为基本原则，尽量少吃寒凉食物或生食大量瓜果，以免脾胃虚寒。

推荐养生茶

1、养肝明目茶

用法：枸杞子15g、杭白菊10g、石斛10g，加1000毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可以直接开水泡服。

功能：养肝明目，润肺生津。既可用于燥热伤肺，还能缓解电脑族手机党的眼睛酸涩，疲劳。

2、滋阴养胃茶

用法：百合、玉竹、莲子各10g，大枣5颗，加500毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可以直接开水泡服。

功能：养阴润肺，益胃生津。适合阴虚体质，不仅可以缓解秋季口渴咽干，还能改善秋季皮肤干燥达到美容护肤的作用。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 李朝 金小洣）