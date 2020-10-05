9月至12月生猪出栏预计同比增长17.3%

针对目前我国生猪生产恢复和猪肉市场供应情况，农业农村部最新统计数据显示，9月份以来我国猪肉价格连续4周下降。其中9月第4周（9月21日至9月27日）全国集贸市场猪肉价格为每公斤54.12元，环比下降1.6%，比2月中旬的最高价格低5.52元。据专家模拟研判，今年9月至12月生猪出栏将逐月增加，将比去年同期增长17.3%，预计猪肉平均价格也将低于去年同期水平。

农业农村部表示，在市场拉动和政策推动下，生猪市场供应逐步改善。今年以来，养猪场户补栏增养的积极性很高，生猪生产恢复较快。据农业农村部监测，6月份和7月份，生猪生产恢复的两个重要拐点相继出现，即能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长。8月份，能繁母猪存栏环比增长3.5%，连续11个月增长，同比增长37%；生猪存栏环比增长4.7%，连续7个月增长，同比增长31.3%。农业农村部表示，照此趋势，有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。

据新华社报道，江西省农业农村厅监测分析显示，截至2020年8月底，江西省生猪存栏量达到1396万头，同比增长62.72%。自2019年9月止跌回升以来，江西生猪产能已连续12个月环比增长。

另据山东畜牧部门的数据显示，目前，山东生猪总体产能恢复较快。截至二季度，山东生猪存栏量为2313.5万头，完成年度任务目标的89%，恢复至2017年水平的76%；能繁母猪存栏量为254.5万头，恢复至2017年水平的78%。此外，全省一级、二级种猪场存栏规模已恢复至正常年份水平。

（记者 张钦）