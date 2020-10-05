北京市门头沟市场监管：疫情防控不松劲 把好市场源头关

双节期间市场上人流、物流显著增大，门头沟区市场监管局发挥市场防疫工作组办公室作用，提前召开疫情防控工作会，专题部署节日期间市场环节疫情防控，落实疫情防控措施，夯实责任。同时，门头沟区市场监管局机关纪委节前便已经启动专项检查，其中疫情防控是必查内容，通过查看档案记录、跟踪执法及约谈提示等方式，为疫情防控保驾护航。

北京青年报记者了解到，双节期间，门头沟市场监管执法人员按照“三防”、“四早”、“九严格”的标准，严查市场工作人员体温测量和登记、佩戴口罩和手套、保持“一米线”安全距离、入场（店）扫码并测温、摘门帘等具体措施，督促指导市场经营主体完善防疫工作制度，确保清洁、消杀、卫生、通风、个人防护等具体防疫工作落实到位。

同时，市场监管执法人员对输入门头沟区的冰冻类、冰鲜类食品及其外包装进行重点关注，强化从业人员监测、核酸检测及产品追溯等举措，一旦发现违规行为，立即采取批评教育、督促整改、整改复核以及公示、停业整改等措施，随时应对可能出现的疫情。（记者 王薇）