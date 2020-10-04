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上海新增境外输入确诊病例1例 为英国输入

2020年10月04日11:15 来源：中国新闻网

　　中新网10月4日电 据上海卫健委官方微博消息，10月3日0—24时，上海通过口岸联防联控机制，报告1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自英国1例，来自香港特别行政区1例。

　　病例为中国籍，在英国留学，10月1日自英国出发，10月2日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　该境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者41人，均已落实集中隔离观察。

　　10月3日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

　　截至10月3日24时，累计报告境外输入性确诊病例670例，治愈出院620例，在院治疗50例(其中1例重症)。现有待排查的疑似病例7例。

　　截至10月3日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至10月3日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。

(责编：许晓华、李轶群)


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