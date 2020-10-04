天津新增确诊病例1例、无症状感染者1例 均为境外输入
中新网10月4日电 据天津卫健委官方微信消息，2020年10月3日0－24时，天津市新增1例境外输入性新型冠状病毒肺炎确诊病例。新增1例无症状感染者(境外输入，当日转为确诊病例)。
截至10月3日24时，天津市累计报告境外输入性新型冠状病毒肺炎确诊病例104例，出院病例100例，在院4例(其中轻型2例，普通型2例)。
境外输入性确诊病例中：美国输入病例21例、英国输入病例18例、菲律宾输入病例18例、西班牙输入病例15例、法国输入病例13例、新加坡输入6例、加拿大输入病例2例、科特迪瓦输入病例2例、瑞士输入病例1例、德国输入病例1例、塞尔维亚输入病例1例，瑞典输入病例1例，乌兹别克斯坦输入1例，玻利维亚输入1例，几内亚输入1例，乍得输入1例，尼日尔输入1例(其中中国籍92例、菲律宾籍7例、美国籍3例、法国籍1例、乌兹别克斯坦籍1例)。
2020年10月3日0－24时，天津市无新增本地新冠肺炎确诊病例。
截至10月3日24时，天津市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例137例，出院病例134例，死亡病例3例。其中：
确诊病例中，宝坻区60例、河东区15例、河北区12例、北辰区7例、和平区6例、南开区6例、河西区4例、宁河区4例、东丽区4例、西青区4例、滨海新区3例、红桥区2例、武清区2例、津南区2例、外地来津6例；
出院病例中，宝坻区58例、河东区14例、河北区12例、北辰区7例、和平区6例、南开区6例、河西区4例、宁河区4例、东丽区4例、西青区4例、滨海新区3例、红桥区2例、武清区2例、津南区2例、外地来津6例。
天津市新增1例无症状感染者，累计63例(境外输入62例)，其中解除医学观察52例、尚在医学观察6例、转为确诊病例5例。
目前累计排查追踪到密切接触者6704人，尚有326人正在接受医学观察。
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