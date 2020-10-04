国家卫健委：10月3日新增确诊病例16例 均为境外输入病例

人民网北京10月4日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至10月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（广东6例，四川3例，云南2例，陕西2例，天津1例，上海1例，广西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者272人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例195例（其中重症病例1例），现有疑似病例7例。累计确诊病例2901例，累计治愈出院病例2706例，无死亡病例。

截至10月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例195例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80621例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85450例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者835190人，尚在医学观察的密切接触者7439人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者366例（境外输入364例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5671例。其中，香港特别行政区5108例（出院4849例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区517例（出院484例，死亡7例）。