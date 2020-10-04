北京市大兴区四项专项行动 多元倡导光盘新风

本报讯（记者 蒲长廷）近日，北京市大兴区召开“制止餐饮浪费 践行光盘行动”专项宣传引导推进会。北京青年报记者从现场了解到，会上推出包括开展宣传引导、分类指引、示范引领、德法共治四项专项行动，率先落实全市针对社会餐饮门店、集体用餐配送单位、星级饭店、乡村民宿、大中小学校食堂、医院食堂、机关单位食堂等不同场景“光盘”指引，并延伸家庭，将厉行节约凝聚为全民共识。

大兴区自8月底启动“光盘行动”以来，社会各界积极响应，推出一系列创新措施。针对全区110家重点规上餐饮企业及3200家连锁餐饮商户，构建“本土+重点+连锁”三级统筹机制，所有餐厅全面推行半份餐、小桌餐、小份菜、打包饭。积极发挥大兴区外卖快递行业联盟优势，与美团等外卖平台接洽，增加单人菜和小份菜的套餐，并根据人数精细设置套餐分级，从线上推进源头减量。建立“光盘有礼”激励机制，从500万惠民餐饮消费券中拿出一定比例，奖励由商家认定的落实“光盘行动”的顾客，点对点将惠民补贴发给群众。结合企业规模、用餐人数设置“节约监督岗”，成立专项劝导组，对商家、顾客落实“光盘”情况督导、回访。向全区新时代文明实践所、站、基地发布“厉行节约 光盘行动”倡议书，号召群众自觉参与。推行国内首家商家延伸配送外卖取餐柜，在全区营造文明、健康、有序的外卖快餐服务环境。统筹全区户外大屏、大兴“融媒联盟”“两微一端”平台，矩阵式播发“光盘我参与”原创动画短片、沙画创意视频，推动文明餐桌新风尚。

推进会上，北京牛不理江南赋餐饮管理有限公司、大兴宾馆、北京教育学院附属大兴实验小学、区政府机关后勤服务中心、社区群众依次介绍了杜绝餐饮浪费、践行光盘行动的好做法。“北京榜样”栗阳发出践行“光盘行动”倡议。会上推出的四项专项行动则聚焦重点，通过多元共治倡导光盘新风。包括开展宣传引导行动，营造浪费可耻、节约为荣社会氛围。开展分类指引行动，充分发挥行业主管部门作用。开展先进示范行动，以党风政风影响社会风气。开展德法共治行动，推进移风易俗。

另据北青报记者了解，大兴区已向社会餐饮门店、集体用餐配送单位、星级饭店、乡村民宿、大中小学校食堂、医院食堂、机关单位食堂等各界下发“光盘”指引，强化行业指导监督，进一步发挥指引的导向作用，确保行动抓实抓到位，让勤俭节约、爱惜粮食成为全社会的自觉行动。