国家卫健委：10月2日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京10月3日电 局国家卫健委网站发布消息，10月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海4例，广东3例，四川2例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者801人，重症病例与前一日持平。 境外输入现有确诊病例189例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2885例，累计治愈出院病例2696例，无死亡病例。

截至10月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例189例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80611例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85434例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者834705人，尚在医学观察的密切接触者7227人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察24例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者364例（境外输入362例）。 累计收到港澳台地区通报确诊病例5667例。其中，香港特别行政区5104例（出院4843例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区517例（出院484例，死亡7例）。