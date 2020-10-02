12省份先行试点门诊费用跨省直接结算

本报北京10月1日讯 记者吴佳佳报道：国家医疗保障局和财政部日前联合发布《关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》，决定在北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、四川、贵州、云南、西藏12个省（区、市）进行门诊费用跨省直接结算试点。2020年底前，总结先行试点地区可复制可推广的试点经验，依托国家医保局跨省异地就医管理子系统“国家异地就医管理系统”，进一步扩大门诊费用跨省直接结算试点范围，探索全国统一的门诊费用跨省直接结算制度体系、运行机制和实现路径。

通知要求，分类指导12个试点省（区、市）接入国家异地就医管理系统，进一步扩大试点统筹地区、试点医药机构和直接结算范围。坚持先省内后跨省、先普通门诊后门诊慢特病，结合各地信息平台建设实际情况和全国统一信息平台建设要求，优先联通就医地集中、参与意愿高的地区，成熟一个、纳入一个，稳步推进门诊费用跨省直接结算试点工作。

同时，其他有条件、有意愿的省份，可在10月10日前向国家医保局报送试点申请，11月底前完成系统改造，12月底前经国家医保局验收后试运行。