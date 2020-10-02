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四川新增新冠肺炎确诊病例3例 均为境外输入

2020年10月02日09:24 来源：中国新闻网

　　中新网10月2日电 据四川省卫生健康委员会网站消息，10月1日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例3例，均为境外输入。

　　1例9月20日自尼泊尔乘机抵蓉；1例9月24日自菲律宾乘机抵蓉；1例9月30日自菲律宾乘机抵蓉；均于10月1日确诊。

　　无新增治愈出院病例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

　　截至10月2日0时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例696例(其中境外输入155例)，累计治愈出院663例，死亡3例，目前在院隔离治疗30例，1063人尚在接受医学观察。

　　10月1日0-24时，全省新增无症状感染者7例(均为境外输入)：

　　5例为9月30日自菲律宾乘机抵蓉；

　　1例为9月30日自菲律宾马尼拉乘机抵蓉；

　　1例为9月30日自土库曼斯坦乘机抵蓉；

　　均于10月1日核酸检测阳性。

　　当日转为确诊病例0例，当日解除集中隔离医学观察0例，尚在集中隔离医学观察42例(均为境外输入)，比前一日增加7例。

　　(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)

　　全省183个县(市、区)全部为低风险区。

(责编：许晓华、李轶群)


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