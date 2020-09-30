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国家医保局：门诊费用跨省直接结算在三个试点片区取得初步成效

2020年09月30日18:37 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月30日电（董童）在今日举行的介绍政务服务“跨省通办”有关情况的国务院政策例行吹风会上，国家医疗保障局基金监管司司长黄华波表示，为进一步扩大跨省异地就医直接结算保障范围，在做好跨省异地就医住院费用直接结算的基础上，国家医保局积极推进门诊费用跨省直接结算试点工作，目前已经在京津冀、长三角、西南5省三个片区开展试点，取得初步成效。

黄华波介绍，目前，已在京津冀、长三角、西南5省（云南、贵州、四川、重庆、西藏）开展门诊费用跨省直接结算试点。截至2020年9月28日，已累计结算202.56万人次，医疗总费用4.96亿元，医保基金支付2.87亿元，门诊费用跨省直接结算试点工作取得初步成效。

“下一步，国家医保局将全面总结京津冀、长三角、西南5省等先行试点地区工作经验，按照《国家医疗保障局 财政部关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》要求，加快试点探索步伐，依托国家医保局跨省异地就医管理子系统，进一步扩大门诊费用跨省直接结算试点范围，加快形成全国统一的门诊费用跨省直接结算制度体系、运行机制和实现路径。在试点基础上，全面推进门诊费用跨省直接结算工作，确保2021年底基本实现门诊费用跨省直接结算，为参保群众提供更加方便快捷、住院门诊一体化的异地就医直接结算服务。”

(责编：董童、杨迪)


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