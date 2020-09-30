构筑医院保障服务体系“防火墙”高端论坛在厦门举行

9月25日-27日，由《中国医院院长》杂志主办的第十四届中国医院院长年会在厦门市国际会议中心举行。9月26日上午，以“构筑医院保障服务体系‘防护墙’”为主题的平行论坛上，与会的国内知名医院院长及专家分别从我国的疾病预防控制与保障体系建设、公共卫生法律法规的完善与推进等不同维度，详细解读了我国公共卫生体系建设、医疗新基建、院内学科布局、流程再造、医疗机构软硬件全方位升级的路径建设等方面存在的机遇与短板，为我国后疫情语境下未来医院保障体系的系统化与专业化建设提供了新思路，指明了新方向。

南方医科大学珠江医院的冯常森副院长介绍，现在有些医疗机构在医疗设备的质量方面还存在着很大问题，一是认识不到位，二是部分医疗机构没有高精尖设备的购置能力。一旦设备有问题，这样就会很容易导致对患者的第二次伤害，所以今年的这个论坛关于“防护墙”的主题，就给所有医疗机构敲醒了警钟，从某种意义上讲，这个主题提出的很及时，它让所有的医疗机构能够认识到自身的某些管理层面的缺陷，从而接下来去系统性地补足自身短板，使医院在医疗设备与患者资金救治能力之间寻找一个平衡点，从而既保障了对患者的救治水平，同时也让医院得到了可持续性的发展。

关于医院的可持续发展问题，来自吉林大学第二医院的杨薇副院长从可持续采购角度对该问题也进行了较为详细的阐述。杨薇指出：“医院的发展很大一块工作内容就是可持续采购。这次疫情让我们很多医疗机构调整了采购方面既往的理念，我们既要考虑到成本问题，也要考虑到大型医院所要承担的社会责任。国际上很早就已经提出了可持续采购的理念包括安全、节能、环保、低碳等各个方面，这就要求我们在医疗器械采购时，把好两道关：也就是既要保证设备的环保、低碳、节能性，同时又要为大众提供优质的医疗服务，让我们从过去的粗放型规模化的扩张，逐渐转变为现在精细化的内涵式质量提升，我认为这才是真正意义的医院可持续性采购。”

针对医疗耗材问题，来自中日友好医院的彭明强副院长也对此提出了颇具建设性的议题阐述。彭明强指出，如果要给老百姓提供一个优质的医疗服务，首先要保证质量与安全问题。这其中不仅包括医疗质量，也包括此次论坛提出的服务保障质量问题，比如医疗设备、耗材、以及后勤的保障等等，这就构成了一个大的质量体系，尤其是医疗设备与耗材，更是至关重要的一环。

会上，青岛市医疗器械商会会长、首宏医疗控股集团董事长徐海波先生针对目前我国的医贸行业发展现状与医院医疗设备和耗材的安全保障关系问题，做了题为《用医贸“安全”构筑医院保障服务体“防护墙”》的主题演讲。

徐海波分别从“时局”、“产业”、“趋势”等三个方面分析并解读了我国当下医疗器械产业的发展现状与前景。据徐海波介绍，目前，我国医疗器械产业还存在着产业结构不合理、行业集中度不高、资金短缺、创新体系不完备等方面的不足。尤其是体系的创新方面，我国医疗器械产业还面临着创新体系尚未建成，高等院校、科研院所的研发成果与产业结合尚未形成阵势；从基础技术研究、应用研究、中试开发到产业基地的相应完善技术创新链尚未完全形成；大、中、小企业之间没有建立起上下游的产业链关系，企业的专业化分工与合作网络没有形成等问题，这些因素都直接或间接地影响了我国医疗器械产业的自主创新。徐海波强调：“医院一直是医疗器械最大的采购方和使用方，同样，医院在采购、使用医疗器械方面也面临着各种各样的问题和风险，所以，我认为安全性也是医院保障服务体系中的重中之重。