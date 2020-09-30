热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

出栏量增加，上涨预期减弱——

猪肉价格或持续下行

2020年09月30日10:48 来源：经济日报

　　“生猪和猪肉价格近期都在回落，同比涨幅显著收窄；节日前猪价将稳中有降，后期将继续回落。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇对经济日报记者说。

　　9月份，生猪价格上涨预期减弱，出栏积极性增加，周价格跌幅从9月初呈加大趋势。

　　近期猪价为何持续回落呢？朱增勇认为，主要因为供给稳步改善。

　　虽然猪肉供应整体仍然偏紧，但是8月份商品猪出栏量环比增加，同比降幅开始明显收窄。

　　国家储备肉多频次投放也保障了猪肉供给。截至9月25日，2020年以来国家已累计投放储备肉34次，合计59万吨。其中，仅9月份就投放了4次，合计7万吨。储备肉具有价格优势，保障了市场的猪肉供给，有效减少了猪肉价格上涨风险。同时禽肉等替代肉类供给充裕。

　　另外，猪肉进口量继续显著增加。7月份我国进口鲜冷冻猪肉42.45万吨，猪油脂进口0.77万吨，合计43.22万吨，环比增长8.4%，同比增长120.2%，创下月度猪肉进口数量新高。前7个月累计进口猪肉及猪油脂255.5万吨，同比增长138.5%。

　　对于后期猪肉价格走势，朱增勇表示，养殖户压栏涨价心理减弱，生猪出栏积极性提高。截至8月份，能繁母猪存栏已连续11个月环比增长，规模养殖场新生仔猪数量已连续7个月环比增长，且增幅明显。按生产规律推算，能繁母猪存栏和新生仔猪数量增长所带来的生猪供应增加，在9月份后开始逐渐显现。在接下来的很长一段时间内，全国生猪市场供应量将持续增加，国庆节后猪价或将转入下行通道。（本报记者 黄俊毅）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn