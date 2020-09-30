“生猪和猪肉价格近期都在回落，同比涨幅显著收窄；节日前猪价将稳中有降，后期将继续回落。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇对经济日报记者说。

9月份，生猪价格上涨预期减弱，出栏积极性增加，周价格跌幅从9月初呈加大趋势。

近期猪价为何持续回落呢？朱增勇认为，主要因为供给稳步改善。

虽然猪肉供应整体仍然偏紧，但是8月份商品猪出栏量环比增加，同比降幅开始明显收窄。

国家储备肉多频次投放也保障了猪肉供给。截至9月25日，2020年以来国家已累计投放储备肉34次，合计59万吨。其中，仅9月份就投放了4次，合计7万吨。储备肉具有价格优势，保障了市场的猪肉供给，有效减少了猪肉价格上涨风险。同时禽肉等替代肉类供给充裕。

另外，猪肉进口量继续显著增加。7月份我国进口鲜冷冻猪肉42.45万吨，猪油脂进口0.77万吨，合计43.22万吨，环比增长8.4%，同比增长120.2%，创下月度猪肉进口数量新高。前7个月累计进口猪肉及猪油脂255.5万吨，同比增长138.5%。

对于后期猪肉价格走势，朱增勇表示，养殖户压栏涨价心理减弱，生猪出栏积极性提高。截至8月份，能繁母猪存栏已连续11个月环比增长，规模养殖场新生仔猪数量已连续7个月环比增长，且增幅明显。按生产规律推算，能繁母猪存栏和新生仔猪数量增长所带来的生猪供应增加，在9月份后开始逐渐显现。在接下来的很长一段时间内，全国生猪市场供应量将持续增加，国庆节后猪价或将转入下行通道。（本报记者 黄俊毅）