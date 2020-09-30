国务院联防联控机制：坚决防止秋冬季疫情反弹

29日，国务院联防联控机制就秋冬季传染病多病共防等情况举行新闻发布会，国家卫生健康委相关负责人和专家在发布会上进行了回应。

国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。9月下旬，国务院联防联控机制组成督查组，对17个省份开展了秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查，强化口岸和食品运输加工等重点环节、学校和社区等重点场所防控措施的落实，及时堵漏洞、补短板、强弱项，确保一旦发现聚集性疫情快速处置，坚决防止秋冬季疫情反弹。

每年秋冬季也是传染病流行的高峰期。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，国家卫生健康委会同各部门指导各地开展了一系列秋冬季传染病防控准备。在全面总结我国新冠肺炎防控工作经验的基础上，结合全国疫情形势变化及研究进展，组织修订了第七版新冠肺炎防控方案，同时也更新完善了流感的防控方案，对秋冬季传染病防控工作提出了更加精准细致的要求。同时，加快推进秋冬季各项传染病防控工作，通过召开全国疾控工作推进会、重点省份传染病疫情会商等多种形式，调度指导各地在做好新冠肺炎疫情常态化防控的基础上，做好常规传染病的防控工作。（记者 吴佳佳）