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安徽自学考试下月举行 9类考生须提供核检证明

2020年09月30日10:29 来源：人民网-安徽频道

　　人民网合肥9月29日电（汪瑞华）9月29日，安徽省教育招生考试院发布高等教育自学考试防疫须知。明确即日起，考生应避免去人群流动性较大的场所聚集，考前14天做好每日体温测量和健康监测。

　　防疫须知明确，自10月17日起计算，存在下列情况之一的，须提供考前7天内核酸检测阴性报告单（证明），如考试报到时无法提供的，禁止参加考试。

　　（1）本人过去14日内，出现过发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状。

　　（2）本人属于新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。

　　（3）本人过去14日内，在居住地有被隔离或曾被隔离且未做核酸检测。

　　（4）本人过去14日内，从省外高中风险地区或境外（含港澳台）入皖。

　　（5）本人过去14日内与新冠肺炎确诊病例、疑似病例或已发现无症状感染者有接触史。

　　（6）本人过去14日内与来自境外（含港澳台）人员有接触史。

　　（7）过去14日内，本人的工作（实习）岗位属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员。

　　（8）本人“安康码”为非绿色码。

　　（9）共同居住家庭成员中有上述（1）至（6）的情况。

　　安徽省2020年10月高等教育自学考试将于10月17-18日举行，10月13-16日，考生可登录安徽省高等教育自学考试考生服务平台（网址：zk.ahzsks.cn），填报《安徽省教育考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》后打印《准考证》。

　　须知要求，考生进入考点、考场时自觉接受体温检测和身份核验，在接受身份验证时须摘除口罩。属于需进行核酸检测的考生还应提交考前7天内核酸检测阴性报告单（证明）。

　　考试期间，考生进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否继续佩戴；考试期间，若发热（体温≥37.3℃）等身体异常症状时，经医务专家小组复检，体温正常的，可进入考场继续参加考试，复检仍发热的，须在隔离考场考试，并全程佩戴口罩。

(责编：许晓华、李轶群)


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