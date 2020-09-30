上海9月29日无新增本地新冠肺炎确诊病例，新增2例境外输入病例

据健康上海，上海市卫健委今早（30日）通报：9月29日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院3例，其中来自菲律宾1例，来自美国1例，来自俄罗斯1例。

病例1为中国籍，在菲律宾工作，9月24日自菲律宾出发，经韩国转机后于9月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在菲律宾旅行，因疫情原因滞留，9月25日自菲律宾出发，经日本转机后于当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者54人，均已落实集中隔离观察。

9月29日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至9月29日24时，累计报告境外输入性确诊病例657例，治愈出院607例，在院治疗50例（其中1例重症）。现有待排查的疑似病例2例。

截至9月29日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至9月29日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。