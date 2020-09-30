吉林省新冠肺炎疫情情况通报（2020年9月30日公布）
9月29日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至9月29日24时，全省连续151天无新增境外输入确诊病例。全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。
9月29日0-24时，全省无新增本地确诊病例。截至9月29日24时，全省累计报告本地确诊病例138例，累计治愈出院136例，病亡2例。
9月29日0-24时，全省无新增无症状感染者。
提醒广大群众，当前“外防输入、内防反弹”形势依然严峻，大家要树牢常态化防控意识，要坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风，保持社交距离，不聚餐、不聚集，倡导健康生活方式，食物烧熟煮透，不吃生冷食物，减少疾病感染风险。国庆、中秋“双节”将至，要合理安排出行，做好个人防护，遵守公共场所、旅游景区疫情防控要求。一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）
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