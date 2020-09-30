专家：秋冬季呼吸道传染病流行季节 不要放松个人防护

秋冬季是呼吸道传染病的流行季节，国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防情况。

会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强介绍， 从公众来讲，要注意好个人防护，抵御各种传染病的威胁。从疾病控制和预防角度，要尽可能减少聚集。如果在聚集的环境下，要保持良好通风、社交距离。

王贵强表示，要保持个人防护，不要放松。“戴口罩、手卫生，对防控呼吸道传染病都是非常有效的手段，对流感、新冠肺炎都可以有效防控。尤其在人群聚集的地方，不通风的地方，比如地铁、公共交通、电梯、狭小的空间，一定要戴口罩，进行个人防护。”

“要保持良好的身体状态。强调合理膳食、适当运动、良好心态以及充足的睡眠，是提升免疫状态非常好的办法。”王贵强表示。

王贵强表示，在秋冬季节，要对自身和家人进行监测，如果出现一些不舒服的症状，包括发热、流鼻涕及其他像新冠肺炎的特殊表现，如味觉消失、嗅觉消失、腹泻等，要及时到医院就医。

新冠肺炎早诊、早治是降低重症化和病死率的关键。王贵强表示，一旦有这些表现，及时就医。就诊时最好在基层诊疗，层次就医，不要全到大医院。“因为涌到大医院也会造成交叉感染的风险，所以最好在基层就近的医疗机构、发热门诊就诊。各地发热门诊都会向各位公示它的联系方式、地点，大家可以参考，就近就医。”（记者王秉阳）