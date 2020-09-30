崇尚英雄才会诞生英雄，争做英雄才会英雄辈出。如果说奋斗奉献是一个强大国家和优秀民族不可缺少的血性根脉，那么崇尚英雄则是一个民族崛起必须拥有的价值取向与自强情怀。捍卫英雄，就是捍卫我们民族的精神丰碑，捍卫全体国人的信仰支柱，捍卫走向复兴的动力源泉。

英雄归故里，浩气存天地。在第七个烈士纪念日到来之际，第七批117位在韩中国人民志愿军烈士遗骸由专机护送回国，安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。“祖国和人民没有忘记你们！”“向最可爱的人致敬！”轰鸣的战机、接风的水门以及真挚的话语，寄托着人们对英雄的崇敬与哀思。

“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江……”70年前，数百万将士保家卫国，远赴沙场。从上甘岭到长津湖，从松骨峰到龙源里，在各项条件极为艰难、装备差距极为悬殊的情况下，将士们用“小米加步枪”创造了人类战争史上以弱胜强的范例。这一战，打出了新中国的国威，也打出了几十年的和平发展环境。这一战，近二十万志愿军战士英勇牺牲，烈骨忠魂长眠在异国他乡。70年沧海桑田，英雄的功绩彪炳史册，英雄的事迹广为传颂。近年来，在中韩两国政府努力推动下，一批批在韩志愿军烈士遗骸陆续回到祖国。山河无恙，魂兮归来，我们用最高的礼仪迎接英烈回家，是对铮铮英魂的深情祭奠，也是对英雄精神的最好礼赞。

英雄是人类历史天空的璀璨星辰，更是一个时代的精神坐标。透过长征将士，人们惊叹于“风雨浸衣骨更硬”；走近抗战军民，人们感佩于“一寸山河一寸血”；品读抗美援朝故事，人们更能深刻理解什么是“谜一样的东方精神”。无数先贤英烈不仅以其顽强抗争推动了历史进步，更以其坚定信念、无畏气概和高尚品格，挺立起了民族精神的万里河山。岁月变迁、时代更迭，但“血，总是热的；薪火，赓续不断”。新中国70多年一路走来，各条战线涌现出了一批又一批英勇战士、建设标兵、改革闯将。面对一穷二白的困境，“王进喜们”豁出性命，支撑新中国建立起完备的工业体系；面对强敌环伺的挑战，“于敏们”鞠躬尽瘁，推动国家走向安全地带；面临追赶世界的紧迫，“南仁东们”躬耕不辍，助力“中国号”弯道超车、劈波斩浪……山因脊而雄，屋因梁而固，正是英雄精神的代代传承，才让我们在很多方面跑进了先行区、挺进了无人区，书写下民族复兴的沧桑新篇。

崇尚英雄才会诞生英雄，争做英雄才会英雄辈出。如果说奋斗奉献是一个强大国家和优秀民族不可缺少的血性根脉，那么崇尚英雄则是一个民族崛起必须拥有的价值取向与自强情怀。不可否认，承平日久，社会转型，利益分化，在人人都有麦克风的网络时代，各种观点泥沙俱下，一些错误思潮乘虚而入，刻意歪曲历史、抹黑英雄的现象确实存在。而对英雄烈士的诋毁、贬损，对英雄事迹的解构、质疑，污损的是国家和民族的集体记忆，伤害的是亿万人民的质朴情感。党的十八大以来，从设立烈士纪念日“立大德于社会”，到建立功勋荣誉表彰制度“扬大义于国家”，再到制定英雄烈士保护法“布大信于天下”，一系列强有力的行动，展现了党和国家捍卫英雄、褒奖英雄、尊崇英雄的坚定决心，激起了全社会的广泛共识和行动自觉。而当制度土壤日渐培厚，爱国情怀、英雄精神的种子也会在亿万人民心中生根发芽、生生不息。

和平不是英雄的退场，而是英雄的新生。今日之中国，早已走出亡国灭种的险境，但必须铭记“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”。新中国“站起来”不过70多年，放眼世界，霸权主义、弱肉强食的丛林法则依旧强大，中国越走近世界舞台中央，就越处于国际矛盾的风口浪尖。再看国内，在走向复兴的关键阶段，矛盾问题、短板弱项仍有很多，“船到中流浪更急，人到半山路更陡”。可以说，今天我们所面临的危机挑战并不比过去少。新长征路上，征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”，更加呼唤“为有牺牲多壮志”的英雄精神，以及“敢教日月换新天”的英雄人物。这个意义上，捍卫英雄，就是捍卫我们民族的精神丰碑，捍卫全体国人的信仰支柱，捍卫走向复兴的动力源泉。

有媒体发起过一项调查活动：“谁是英雄？今天，我们一起寻找”。大家举荐的人选，有家喻户晓的国家栋梁、时代楷模，亦不乏名不见经传的平凡人物——甘当樵夫的扶贫干部，坚守深山的乡村教师，执甲逆行的白衣天使……英雄就在我们身边，各个地方各个领域各条战线，都有斗志昂扬、忘我奋斗的英雄身姿。在这个“海阔凭鱼跃、天高任鸟飞”的大时代，从英雄的精神世界里汲取养分，在国家前进的征程中标定人生方向，我们都将成为这部英雄史诗的书写者和见证者。

“你的名字无人知晓，你的功勋永垂不朽”“哪有什么岁月静好，只不过是有人为你负重前行”……今天是烈士纪念日，国之大典致敬英雄，国人的英雄情结始终鲜活。“暮雪朝霜，毋改英雄意气。”让崇尚英雄成为这个时代的鲜明气质，养浩然之气、励鸿鹄之志，我们定能写就新时代的发展篇章。