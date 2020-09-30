本报讯（记者 祁梦竹 范俊生）昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第八十五次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第四十二次会议召开，研究调度国庆、中秋期间疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟出席会议。

会议指出，国庆、中秋双节将至，这对疫情防控又是一次大的考验。当前境外疫情仍在扩散蔓延，疫情输入和反弹的风险随时存在，丝毫放松不得、大意不得、马虎不得。我们要慎终如始，始终绷紧防控之弦，落实好常态化疫情防控各项措施，科学、精准、有效抓好国庆、中秋双节期间的防控工作，确保市民安全出行、市场有序回暖、城市运行平稳，让市民群众过一个健康、平安、欢乐、祥和的假期。

会议强调，双节假期要落实预约、限流、错峰等防控措施，非必要不跨境旅行。市内各景区、公园防止售票处、出入口等地人员聚集扎堆。网红打卡地、河道、绿地等非旅游景区要做好现场秩序管控和疏导服务。加强大客流预警监测，及时发布出行提示。宾馆酒店、民宿、楼宇、商场、超市、影剧院等落实验码、“一米线”、通风消毒等防疫要求，防范聚集性风险。公共交通要加强重点场站、重点地区周边交通秩序维护，做好路网运行监测和运力调度，防止出现严重拥堵、旅客滞留等情况。加强对跨省旅游团的引导和管理。对大型活动、人员聚集场所强化监督检查。学校师生员工坚持非必要不离京，高校结合实际完善管理措施。

会议强调，要继续做好直航北京国际航班管控，落实“人”“物”同防措施，严格熔断机制，最大限度防范境外输入风险。持续加强进口冷链食品监管，严密常态化风险排查，抓实食品、环境、人员核酸检测工作。推进全市冷链食品追溯平台试运行。围绕食品流通全链条，加强封闭式农贸市场日常管理，加大对食品生产企业、餐饮企业、食堂等的监督检查力度。规范市场、商超进口冷冻冷藏食品核酸检测报告。加强双节期间卫生应急管理和医疗服务工作，做好境外输入确诊病例救治，推进流感疫苗接种工作。

会议强调，要在落实防控措施前提下紧抓双节有利时机，积极组织实施各类促消费活动。继续促进全市文旅领域复工复产。进一步调整优化行业防控指引。做好宣传引导工作，及时发布信息，提醒市民过节不放松防疫，勤洗手、常通风、戴口罩、保持社交距离。大力推广光盘行动，制止食物浪费。

会议强调，要加强双节安全生产、食品卫生等工作，落实安全生产责任制，强化城市运行保障，做好隐患排查整改，坚决防止发生重大安全事故。各区各部门各单位要严格执行24小时值班和领导干部带班等制度，做到干部在岗、群众过节。