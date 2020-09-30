弘扬伟大抗疫精神 凝聚团结奋进力量 为实现“两个一百年”奋斗目标作出首都新贡献

本报讯（记者 祁梦竹 范俊生）昨天上午，北京市抗击新冠肺炎疫情表彰大会举行，1001名先进个人、308个先进集体和120名优秀共产党员、100个先进基层党组织受到表彰。市委书记蔡奇指出，北京作为首都，是全国疫情防控的重点。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们把抗击疫情作为压倒一切的头等大事来抓，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，有力有序有效推进各项防控工作，抗疫斗争取得重大战略成果，统筹推进疫情防控与经济社会发展取得明显成效。尤其是新发地批发市场聚集性疫情发生后，我们第一时间进入战时状态，同时间赛跑、与病魔较量，以最坚决最果断最严格措施，织密全市疫情防控网，用26天时间打赢了这场局部聚集性疫情歼灭战，为全国抗疫斗争作出了应有贡献。

蔡奇强调，习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话，全面回顾了抗疫斗争的不平凡历程，深入概括了伟大抗疫精神，深刻阐述了抗疫斗争的经验和启示，对进一步做好疫情防控和经济社会发展工作提出了明确要求。我们要认真学习、深刻领会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，把抗疫斗争中积累的宝贵经验、收获的重要启示融入到首都疫情防控和经济社会发展的方方面面，凝聚团结奋进力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为实现“两个一百年”奋斗目标作出首都新贡献。

市委副书记、市长陈吉宁主持会议。市人大常委会主任李伟、市政协主席吉林出席会议。

9时整，大会开始。全场起立，高唱国歌。

国歌唱毕，全场肃立，向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀。

市委常委、组织部部长魏小东宣读市委、市政府关于表彰北京市抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体的决定，市委关于表彰北京市优秀共产党员和北京市先进基层党组织的决定。

市领导为受表彰人员代表颁奖。

蔡奇代表市委、市人大常委会、市政府、市政协向受到表彰的先进个人和先进集体表示祝贺，向全市所有同心抗疫的个人和集体表示崇高敬意。他指出，面对突如其来的严重疫情，党中央统揽全局、果断决策，带领全党全军全国各族人民打响了一场气壮山河的抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战。习近平总书记亲自部署、亲自指挥，数次亲临抗疫一线视察，为全国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。这场波澜壮阔的抗疫斗争，创造了人类与疾病斗争史上的奇迹，书写了可歌可泣、感天动地的伟大篇章，充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当。

蔡奇回顾了首都抗疫斗争的不平凡历程，指出，我们坚持人民至上、生命至上，全力以赴开展医疗救治，为挽救每一个生命倾尽全力。我们加强源头管理、严格排查管控，构建全闭环防控体系，不给病毒传播以可乘之机。我们加强流调溯源、扩大检测范围，仅用16小时就精准锁定新发地疫源地，努力跑在病毒前头。我们坚持党建引领、严密社区防控，压实“四方责任”，发挥“吹哨报到”“接诉即办”等工作机制作用，形成群防群控良好局面。我们强化物资供应、竭力保供稳价，千方百计降低疫情对市民日常生活的影响。我们坚持科学防治、精准施策，着力提升防控能力和水平。我们有序推进复工复产、做好“六稳”“六保”工作，全面恢复生产生活秩序。我们广泛宣传、全面动员，建立例行发布机制，营造积极向上社会氛围。我们积极承担国际义务、担当对外交往责任，为抗击人类共同敌人贡献力量。

蔡奇指出，在这场保卫首都人民生命安全和身体健康的严峻斗争中，我们深深体会到，首都抗疫斗争之所以取得重大战略成果：

——最根本的就在于有以习近平同志为核心的党中央坚强领导。习近平总书记时刻牵挂北京疫情防控工作，两次亲临北京，为首都防控工作把脉定向，给我们带来关怀温暖、注入强大动力。

——离不开中央国家机关、驻京部队、在京央企和兄弟省区市的鼎力支持。我们建立首都严格进京管理联防联控协调机制，筑起疫情防控“护城河”。这充分体现了社会主义大家庭同气连枝、患难与共的温暖，有力彰显了我们国家制度所具有的非凡组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力。

——靠的是全市各有关方面的共同努力。市疫情防控领导小组指挥有力、高效运转，各区严格落实属地责任，各部门各单位各司其职、共同战斗。实践再次证明，只要全市上下团结协作、勠力同心，咬紧牙关、迎难而上，就没有打不赢的仗，就能一次次把“不可能”变成“一定能”。

——来自于各条战线抗疫勇士临危不惧、舍生忘死的奋力拼搏。一大批敢于斗争、敢于胜利的抗疫勇士以生命赴使命，用大爱护众生，困难面前豁得出、关键时刻冲得上，集中体现和生动诠释了伟大抗疫精神。我们向白衣为甲、逆行出征的全体医护人员致敬，你们医者仁心、大爱无疆，赫赫战功必将被历史铭记。我们向奋战在防控一线的所有疾控人员致敬，你们与病毒近身交战，危难时刻筑起挡住病魔的防火墙。我们向不辞辛劳的社区工作者和志愿者致敬，你们是群众家园的最美守护者，是新时代北京最好的名片。我们向公安干警、基层干部和下沉干部致敬，你们丹心如血系家国，挺身撑起一片天。我们向各行各业、千千万万个坚守工作岗位的普通劳动者致敬，正是你们的赤诚与担当，共同维护着这座城市的正常运转，你们都是平凡中创造奇迹的英雄。

——得益于全体市民万众一心、风雨同舟的“硬核”支撑。我们不会忘记一桩桩凡人善举，温暖了疫情阴霾下的大街小巷。不会忘记北京人乐观开朗、大气顽强，主动配合防控，为社会增添正能量。不会忘记勇敢站出来的“90后”“00后”，组成了抗击疫情的青春图谱，未来一定能担当复兴大任。

——还要特别感谢港澳台同胞、海外华侨华人，感谢给予北京帮助的国际友城、国际组织。丹心寸意，皆为有情，每一份帮助都传递着患难与共的人间真情。

蔡奇强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴处于关键时期，首都发展与党和国家的使命更加紧密地联系在一起。要始终胸怀两个大局，以更大视角来审视和谋划首都工作，将伟大抗疫精神转化为干事创业、攻坚克难的不竭动力，更加奋发有为地推动首都新发展，更好服务党和国家工作大局。

要毫不放松抓好常态化疫情防控。坚持外防输入、内防反弹，做好秋冬季疫情应对。持续加强社区防控，加大药品和疫苗科研攻关力度。引导市民增强防控意识，用千万个文明健康小环境筑牢常态化疫情防控社会大防线。

要化危为机推动经济高质量发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加强经济运行调度，持续优化营商环境。持续抓好“三城一区”主平台和中关村国家自主创新示范区主阵地建设。加紧培育新业态新模式，抓好新基建、新消费、新产业。积极打造国家服务业扩大开放综合示范区，建设好自由贸易试验区。高水平编制好“十四五”规划。

要切实保障和改善民生。围绕“七有”“五性”补齐短板，增强群众的获得感幸福感安全感。坚持民有所呼、我有所应，抓好“吹哨报到”“接诉即办”，加强主动治理。坚持稳就业不放松。高质量助力受援地区如期脱贫。

要着力提升首都城市治理水平。深入贯彻落实新一版北京城市总体规划，抓好核心区和城市副中心控规实施。把健康嵌入城市规划建设，打造韧性城市。提升建筑和居住小区健康安全标准，优化小区公共服务设施配置。完善应急物资生产储备运输体系。推动治理重心下移，夯实城乡基层治理基础。

要全面推进健康北京建设。总结固化疫情防控中形成的好经验好做法，完善公共卫生体系，建设健康北京。改革完善疾病预防控制体系，筑牢基层公共卫生网底。深入开展新时代爱国卫生运动。抓好垃圾分类和物业管理两件“关键小事”，大力推行光盘行动，倡导健康文明生活方式。

要坚决防范化解各类风险。统筹抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作。加强风险监测预警，深入开展矛盾纠纷排查化解，做好社会治安、安全生产、消防安全等工作，维护首都城市安全。

会上，北京市获得全国抗疫先进个人代表北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖，北京市抗疫先进个人和优秀共产党员代表北京地坛医院护理部主任张志云，北京市抗疫先进个人和优秀共产党员代表顺义区疾控中心传染病地方病控制科科长张松建，北京市抗疫先进集体和先进基层党组织代表东城区和平里街道民旺社区党委书记、居委会主任崇凯军发言。

市委、市人大常委会、市政府、市政协领导，市高级人民法院、市人民检察院领导，各民主党派市委主委、市工商联主要负责同志、无党派人士代表出席会议。市有关部门主要负责同志，十六区和北京经济技术开发区主要负责同志，北京市获得全国抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体代表，北京市获得全国优秀共产党员和全国先进基层党组织代表，北京市抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体代表，北京市优秀共产党员和先进基层党组织代表，各区各部门各单位有关负责同志，各街道乡镇主要负责同志，社区（村）志愿者代表，参与疫情防控的干部职工、师生代表等共计万余人在主会场、分会场参加。