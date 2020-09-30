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抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手（集体）表彰云发布活动举行

孙春兰出席

2020年09月30日08:19 来源：人民网－人民日报

本报北京9月29日电  （记者易舒冉）9月29日，抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手（集体）表彰云发布活动在京举行。活动以“弘扬伟大抗疫精神  唱响新时代颂歌”为主题，发布了800名全国三八红旗手和200个全国三八红旗集体。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃为受表彰的个人和集体代表颁奖。

活动开始，全场肃立，向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀。现场通过短片致敬牺牲的抗疫全国三八红旗手英模。全国妇联、国家卫生健康委、中央军委政治工作部联合表彰鲍琳琳等500名同志和湖北省武汉市金银潭医院功能科等100个集体，全国妇联表彰颜葵等300名同志和北京市丰台区新村街道风格与林社区居委会等100个集体，旨在向抗疫一线女医务人员和其他各条战线抗疫优秀女性致敬。

受表彰代表乔杰、张楠、王涯玲在现场接受采访表示，突如其来的疫情让每一个人都深深感受到祖国的强大和人民的伟大，将坚守初心，不负国家期望、百姓重托。

抗疫全国三八红旗手代表向全国妇女发出倡议，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，弘扬伟大抗疫精神，争做新时代最美巾帼奋斗者，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴书写巾帼荣光。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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