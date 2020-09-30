“这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。”习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，呼吁各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，汇聚起可持续发展的强大合力。

引领可持续发展议程

地球是全人类赖以生存的唯一家园。气候变化是事关人类前途命运的重大挑战。应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。

“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”关键时刻，中国采取积极行动。法国《回声报》认为，这是推动落实应对气候变化《巴黎协定》的重要一步。国际环保组织绿色和平中国首席代表李雁说：“在环境保护和全球合作面临困难的时刻，这是一个非常积极的信号。”联合国秘书长古特雷斯表示，相信中国完全有能力实现自身发展并为世界作出更大贡献。

中国积极参与全球气候治理，是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国，并为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。在中方与各方共同努力下，2019年联合国气候变化马德里会议上达成了坚持多边主义、反映各方气候治理共识的一系列决定，为后续谈判奠定了基础。中国倡议共建“绿色丝绸之路”、设立气候变化南南合作基金，为全球应对气候变化注入动力。

古特雷斯赞扬中国是“可持续发展议程的带头人”。泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷认为，人类应对气候变化的窗口期有限，“中国行动为世界作出典范”。

推动建设生态文明和美丽地球

这次新冠肺炎疫情对各国都是一次大考。人类不能再忽视大自然一次又一次的警告，沿着只讲索取不讲投入、只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的老路走下去。

推动建设生态文明和美丽地球，中国在行动。中共十八大将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，十九大进一步把“污染防治攻坚战”列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，从战略高度重视生态文明建设，通过顶层设计，牢牢把握生态文明建设的航向。

比利时鲁汶大学社会科学学院气候政策副教授卡蒂娅·比登科夫认为，从创造性提出“绿水青山就是金山银山”可以看出，中国正努力处理好经济发展与环境保护的关系，坚持走绿色低碳发展道路的坚定决心。

中国践行绿色发展，创造的“绿色奇迹”令世界刮目相看。荒山变绿坡、废矿变湿地、沙海变林场……美国国家航空航天局2019年2月公布的卫星图片和数据显示，从2000年到2017年，中国新增绿化面积约占全球1/4，贡献比例居全球首位。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳表示，中国在发展中保护、在保护中发展，实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调。“绿水青山就是金山银山”，展现了中国坚持绿色发展的切实行动和良好成效，也彰显了中国与各国携手共建清洁美丽世界的负责任大国担当。

中国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生说，中国在环境修复上付出了巨大努力，各国应与中国加强学习交流，坚持绿色、可持续发展道路。

促进破解世界经济发展难题

经济合作与发展组织日前发布报告，预计今年全球经济增长将下滑4.5%，全球经济前景存在巨大不确定性。人类同新冠肺炎疫情的斗争还在继续，经济复苏需求尤为迫切。中国从可持续发展的角度提出“绿色复苏”，为破解世界经济发展难题提供良方。

中国加快形成绿色发展方式，培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。中国非化石能源占能源消费总量比重达15.3%；可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%；新能源汽车保有量占世界一半以上……中国加快形成绿色生活方式，在全社会牢固树立生态文明理念，增强全民节约意识、环保意识，使良好生态环境成为人民幸福生活的增长点。肯尼亚国际关系研究学者阿德希尔·卡文斯表示，他亲眼见证了库布其沙漠的民众在生态环境改善后收入和幸福感提高，100多种绝迹多年的野生动植物再次出现。

中国积极推动绿色“一带一路”国际合作，深度参与全球生态治理，成立“一带一路”绿色发展国际联盟、构建“一带一路”生态环保大数据服务平台、实施绿色丝路使者计划等。2019年中国北京世界园艺博览会以“绿色生活，美丽家园”为主题，吸引110个国家和国际组织参展。

从哈萨克斯坦札纳塔斯风电项目到肯尼亚加里萨光伏发电站，从斯里兰卡科伦坡集装箱码头“油改电”到巴基斯坦旁遮普太阳能电站光伏板下可以长草种瓜……众多中国企业正在全世界开拓绿色发展的新蓝海。新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，中国的绿色发展为其他国家尤其是广大发展中国家提供了宝贵经验。尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊说：“中国加速经济社会绿色转型，经济发展与生态环境协调发展，为共同实现联合国2030年可持续发展议程提供了宝贵经验。”

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”未来，中国将进一步深化国际合作，为世界实现可持续发展作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 03 版）