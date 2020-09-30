习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上指出：“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”伟大抗疫精神，彰显了中华民族在困难和风险面前不放弃、不退缩、不止步，越是艰险越向前，百折不挠为自己的前途命运而奋斗的坚毅品质。当前，我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，改革发展正处在攻坚克难的重要阶段，在前进道路上还会面临许多重大斗争，必须以越是艰险越向前的斗争精神奋勇搏击、迎难而上，奋力走好新时代的长征路。

取得巨大成就的精神支撑。习近平总书记指出：“建立中国共产党、成立中华人民共和国、实行改革开放、推进新时代中国特色社会主义事业，都是在斗争中诞生、在斗争中发展、在斗争中壮大的。”我们党诞生之时，也是国家内忧外患、民族陷于危难之时，党一直在斗争中求得生存、获得发展、赢得胜利。从某种意义上说，建党近百年、新中国成立70多年、改革开放40多年的历史，就是一部“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的斗争史。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，推动党和国家机构改革，推动国防和军队进行重构性改革，以雷霆万钧之力开展反腐败斗争，推进中国特色大国外交，推动党和国家事业取得全方位、开创性成就，发生深层次、根本性变革。这些巨大成就的取得，靠的正是敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，离不开斗争精神的支撑。

追梦筑梦圆梦的精神力量。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。走好新时代的长征路，仍有许多“雪山”“草地”需要跨越、许多“娄山关”“腊子口”需要征服。我国发展已进入各种风险挑战不断积累甚至集中显露的时期，面临的重大斗争不会少，而且越来越复杂。突如其来的新冠肺炎疫情使百年未有之大变局加速演进，不稳定不确定因素显著增多。实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须大力弘扬斗争精神，努力在危机中育新机、于变局中开新局，辩证认识和把握国内外大势，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，不断夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利。

在复杂严峻的斗争中提高斗争本领。习近平总书记强调：“领导干部要经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼，在复杂严峻的斗争中经风雨、见世面、壮筋骨，真正锻造成为烈火真金。”斗争是一门艺术，发扬越是艰险越向前的斗争精神，既要敢于斗争，还要善于斗争。斗争精神、斗争本领不是与生俱来的，党员干部要提高斗争本领，必须坚持增强忧患意识和保持战略定力相统一、战略判断和战术决断相统一、斗争过程和斗争实效相统一，根据形势变化及时调整斗争策略，善于抓主要矛盾和矛盾的主要方面，合理选择斗争方式、把握斗争火候，在原则问题上寸步不让，在策略问题上灵活机动，在重大斗争中练胆魄、磨意志、长才干，勇于开顶风船，善于化危为机，敢于攻坚克难，做敢于斗争、善于斗争的战士，为有效防范应对各种风险挑战争取战略主动。

（作者为山东大学马克思主义学院党委副书记、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 09 版）