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七部门联合举办主题活动 提升餐饮质量 制止餐饮浪费

2020年09月30日08:18 来源：人民网－人民日报

本报北京9月29日电  （记者罗珊珊）29日，国务院食品安全办联合中央文明办、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局、国家粮食和储备局共同举办“提升餐饮质量 制止餐饮浪费”主题活动。市场监管总局局长张工表示，要认真落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，切实将餐饮质量安全提升行动方案落到实处、抓出实效、形成长效。要大力弘扬勤俭节约的传统美德，德法并举、社会共治餐饮浪费，珍惜粮食、珍爱健康。

张工要求，要完善相关制度规范，切实履行政府监管部门和行业主管部门的监管责任，积极推进“互联网+明厨亮灶”，督促落实学校食品安全校长负责制、网络第三方平台管理责任。

会议强调，国庆中秋“双节”将至，各级市场监管部门要针对节日期间食品消费特点，聚焦重点场所、节日热销食品，加大监督检查和执法力度，强化部门协调联动，加强应急值守，严守食品安全底线，切实维护“双节”期间市场秩序稳定。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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