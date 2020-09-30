人民时评：双节同庆，家国同心

国庆将至，中秋同来。国庆是举国欢庆、祝福祖国的重要时刻，中秋是阖家团圆、共享天伦的传统节日。今年，国庆与中秋相遇，“家”与“国”在时间上的相连、文化上的相牵，更让人有家国之思，感家国之情。

国泰民安，家国团圆，来之不易。在刚刚过去的一段时间，中国人民经历了一段非凡的历程。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，亿万人民同呼吸、共命运，手牵手、心连心，唱响了“团结就是力量”的大合唱。从白衣执甲的医护人员到日夜坚守的社区干部，从无私奉献的志愿者到闭门坚守的普通人，亿万中华儿女将个体价值的实现与国家民族的命运联结在一起，把家国情怀转化为斗争意志，凝聚成战胜疫情的磅礴力量。

广为传唱的歌曲《国家》唱道：“家是最小国，国是千万家。”在中国，家是国家稳定的基础，国是万家平安的保障；国家以千家万户为重心，百姓以爱国爱家为美德。理解了这样的家国伦理，理解了这样的“家国社会”，才能理解面对疫情，为什么中国能坚持人民至上、生命至上，为什么中国人民能勇敢逆行、舍生忘死，能同心同德、和衷共济，能主动隔离、阻断病魔。这正是中国强大凝聚力所系，也是中华民族强大生命力所在。

回首新中国的历程，在激情燃烧的建设年代、在凯歌以行的改革时期，亿万人民用勤劳、智慧和勇气，迎来中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。战洪水、防非典、抗地震、化危机、斗疫魔……一路披荆斩棘，哪一步不蕴藏着团结奋进的精神？大坝矗立、高铁飞驰、巨轮远航、探天潜海……一路跋山涉水，哪一步不包含着众志成城的意志？从“团结起来，振兴中华”的呐喊，到“我和我的祖国”的合唱，每个人都深深懂得，只有国家富强，才可能有我们的国格和人格，才可能有人民的权利和福祉。大江南北，长城内外，家国情怀让前进的中国克服一切艰难险阻，战胜无数风险挑战。

“民吾同胞，物吾与也。”在中华民族的精神谱系中，无论国与家，还是己与人，都是密不可分的命运共同体。在历史的长河中，家国情怀内化为“修身齐家治国平天下”的人生理想，指导着道德实践；凝练为“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的千古名句，成为了价值法度；记录为“人心齐，泰山移”“树高千丈，叶落归根”等民间俗语，通过口耳相传、相习成诵，蕴藏于一代代中华儿女的灵魂深处。这条坚韧的纽带，将小家与大家紧密相连；这种不竭的精神涌流，将个体的生命与国家民族的命运融汇在一起。这种精神的传承，让中华文明辉煌于史、溢彩于今，虽经风雨波折而始终屹立如新，成为一种“亘古亘今”的文明。

双节同庆，家国同心。心中有家，温情绵长；心中有国，情深义重。实现个人梦想和国家梦想，需要亿万人民把家国情怀内化于心、外化于行，铭刻于骨、融化于血，转化为我们每个人的行动。秉持家国情怀的赤子之心，每个人前进的脚步，就一定能叠加成国家的进步；每个人创造的价值，就一定能汇聚为中华民族伟大复兴的力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 05 版）