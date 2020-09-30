善于改革突破，积势蓄力新征程

坚定不移深化改革、扩大开放，加速构建新发展格局，就能为跨越坎坷赋予“乱云飞渡仍从容”的回旋韧性，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程积势蓄力

积厚成势、蓄势待发、谋势而动，考验着把握规律的智慧、洞察世界的眼界和果断决策的魄力

《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》《关于新时代振兴中西部高等教育的若干意见》《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》……前不久，中央全面深化改革委员会第十五次会议审议通过了一系列方案。习近平总书记强调：“要继续用足用好改革这个关键一招，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。”

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情使大变局加速演进，国际环境日趋复杂，经济全球化遭遇逆流，一些国家单边主义、保护主义盛行，我们必须在一个更加不稳定不确定的世界中谋求我国发展。我国已进入高质量发展阶段，经济发展前景向好，同时发展不平衡不充分问题仍然突出，实现高质量发展还有一些短板弱项。“必须发挥好改革的突破和先导作用，依靠改革应对变局、开拓新局，坚持目标引领和问题导向，既善于积势蓄势谋势，又善于识变求变应变”，习近平总书记的重要指示为推动改革更好服务经济社会发展提供了重要方法论。

风险挑战越是严峻复杂，越要坚定各方面深化改革的决心和信心。从经济下行的“压力测试”，到疫情汛情的“突发加试”，再到外部环境的“逆风逆水”，我们之所以能够在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，在于我们有百年大党淬炼的强大优势、70多年社会主义建设形成的宝贵经验、40多年改革开放积蓄的雄厚基础，还在于这些年，全面深化改革从夯基垒台、立柱架梁，到全面推进、积厚成势，再到系统集成、协同高效，不断在新起点上实现新突破。坚定不移深化改革、扩大开放，加速构建新发展格局，就能为跨越坎坷赋予“乱云飞渡仍从容”的回旋韧性，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程积势蓄力。

形势在变、任务在变、工作要求也在变，领导干部必须善于识变求变应变。近段时间以来，湖北出台“1+N”系列文件，立足推动疾病预防控制体系改革、公共卫生体系建设；浙江加大“放管服”改革力度，既助企纾困又激发市场主体活力；广东要求健全应急物资保障制度体系，推动应急物资储备中心地级市以上全覆盖……各地密集打出深化改革“组合拳”，既是因应变化、立足当下的应对之策，又是危中寻机、着眼长远的主动作为。改革由问题倒逼而生，又在解决问题中深化。瞄准经济社会运行中不断变化的实际问题，改革就有了靶心和方向。

下好化危为机“先手棋”、打好转型升级“主动仗”，领导干部也要善于积势蓄势谋势。积厚成势、蓄势待发、谋势而动，考验着把握规律的智慧、洞察世界的眼界和果断决策的魄力。应对“三期叠加”，如何推进数字经济、智能制造等战略性新兴产业？统筹“两个大局”，如何加快构建新发展格局？面对第二个百年奋斗目标，如何在全面建成小康社会的基础上乘势而上？实现长远、全局目标，解决结构性、体制性、周期性问题，要在战略上布好局、在关键处落好子，加快推进有利于提高资源配置效率的改革，有利于提高发展质量和效益的改革，有利于调动各方面积极性的改革。使各项改革朝着加快形成新发展格局聚焦发力，才能将发展的主动权牢牢把握在自己手中。

“勇于自我革命，是我们党最鲜明的品格，也是我们党最大的优势。”改革开放之所以能成为决定当代中国命运的关键一招，拥有一支能够自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的队伍至关重要。全面深化改革必须抓住“关键少数”，领导干部冲破思想观念障碍、突破利益固化藩篱，练就改革创新本领、破除因循守旧弊病，磨砺担当尽责的“头雁精神”、避免推诿塞责的“鸵鸟心态”，方能确保改革在愈进愈难之际步步前进，在愈进愈险时履险如夷。

一路风雨兼程，一路披荆斩棘，中华人民共和国即将迎来71华诞。71年来，我们创造了举世罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”这种精神印刻在抵御外侮、实业救国的奋斗中，磨砺于抗击疫情、抗洪救灾的淬炼里，更闪耀于深化改革、锐意创新的征程上。以更大的力度全面深化改革，我们就一定能在危机中育新机、于变局中开新局，为中华民族更美好的明天蓄势加劲。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 05 版）