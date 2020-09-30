让消费潜力转为增长动力

消费增速放缓并不等于消费结构升级停滞，短期波动也不代表长期趋势。在优化供给上下更大力气，就可能让潜在消费需求有效转化为现实增长动力

减糖豆乳酪、奶茶流心、故宫IP……中秋将至，健康低脂或创意独特的月饼受到消费者青睐。某电商平台的数据显示，农历七月初一至八月初一，用户定制款月饼销售额同比增长达5倍以上。无独有偶，今年以来，在社会消费品零售总额累计增速下滑的情况下，低糖饮料、新兴小家电等产品依然实现了逆势增长。

近年来，消费已经成为拉动我国经济增长的第一动力。今年，受疫情影响，聚集性、流动性、接触式消费受到抑制，上半年消费增速有所下滑，让不少人关心，消费这一“主引擎”的动力是否能依然强劲。

新产品销售火爆，说明消费潜力依然很大。我国拥有14亿人口，中等收入群体超过4亿人，形成了超大规模市场优势。不同消费群体多样化、个性化的需求不断升级，网络购物、移动支付等新业态新模式迅速发展，为新消费拓宽了空间。消费增速放缓并不等于消费结构升级停滞，短期波动也不代表长期趋势。

疫情冲击不会改变消费持续升级的趋势，将消费潜力转化为增长动力，要在优化供给上下足功夫。其中，传统制造业的转型升级不可或缺。

通过转型升级，传统制造业能更好地满足健康、时尚等多元化、个性化需求，推动释放消费潜力。比如通过科技创新，扫拖一体、有效杀菌的蒸汽拖把等健康小家电销量攀升；通过细分供给，小小纸巾也能开发出乳霜巾、棉柔巾、易冲散型卫生纸等多种品类，表现抢眼；通过跨界融合，新品牌钟薛高分别与娃哈哈、五芳斋、荣威汽车联手打造的主题雪糕迅速热销，老字号稻香村搭上安慕希，酸奶馅月饼和五仁味酸奶都成了中秋畅销款；通过创新营销，今年某电商平台上，健康理容类家电中的电动牙刷、冲牙器成交额，家电、手机、电脑数码定制产品成交额同比增长均超过300%。

满足多元化、个性化需求，传统制造业比过去更具备有利条件。过去，一款产品设计得好不好，有没有市场，企业要等到销售数据出来才知道。现在，越来越多的企业借助人工智能、云计算、大数据等信息技术，把设计、采购、制造、物流、销售等环节全部搬到“云”上，不仅可以精准捕捉消费者的需求数据，还可以第一时间拿到用户反馈，在实现制造过程数字化、精细化、柔性化深度转变的同时，也大大降低了流通成本，甚至可以做到零库存，进一步提高了企业效益。比如山东的一家陶瓷企业，通过智能化升级后生产效率大幅提升，陶瓷制品的变形率也从15%降至5%，可以更好地满足对中高端陶瓷产品的需求。

很多时候，传统制造业不是没需求，而是没有好产品。抓住工业互联网的新机遇，通过转型升级挖掘行业的新潜力，传统制造业一定能充满新活力，推动消费潜力更多转化为增长动力。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 18 版）