长假出行做好个人防护

本报北京9月29日电 （记者申少铁）如何在秋冬季节防控疫情和流感？长假出行、出游期间如何做好个人防护？国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况并答记者问。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，为了防控秋冬季传染病，国家卫生健康委会同有关部门在全面总结新冠肺炎防控工作经验的基础上，修订了第七版新冠肺炎防控方案，同时也更新完善了流感的防控方案；组织做好人员队伍、检测能力、防控物资、隔离场所等各项应对准备，在全国范围开展了新冠肺炎的核酸检测、现场流行病学调查等培训，累计培训医务人员达到290万。

“当前及未来一段时间，在人口密集和通风不畅的地方戴口罩仍有必要。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，我国面临的疫情输入压力很大。疫情防控稍微松懈就会反弹，坚持常态化的疫情防控意识非常必要。他提醒，戴口罩、常通风、勤洗手、保持社交距离等常态化防控措施，不仅可以防止新冠肺炎流行，还能预防流感等呼吸道传染病。

接种流感疫苗是预防秋冬季流感的重要措施。吴良有介绍，国家卫生健康委组织中国疾控中心确定了今年流感疫苗接种的重点人群为医务人员、儿童、老人和慢性病患者。各地卫生健康部门也在增设疫苗接种点，提早启动疫苗预约接种，延长疫苗接种周期，增加每日服务时间。重点人群可以就近接种流感疫苗。

吴尊友提示，出行前，要准备好口罩、消毒液等个人防护用品，并对自己和随行人员的自我健康状况进行评估。如果有感冒症状，不适合出行和旅游，最好吃药或去医院就诊。在旅行途中，乘坐交通工具要戴口罩，保持手卫生。在人口比较密集的景点、车站，要注意保持社交距离，戴好口罩。如果在途中出现发热和头疼的症状，最好终止旅行，避免症状加重、病情恶化。旅游结束后14天内，要对自己的身体状况做持续的观察，一旦出现发热之类的症状，一定要及时就诊，告知医生自己的旅行情况。

文化和旅游部市场管理司副司长李健表示，景点要严格执行限流措施，积极协调公安、交通等部门，加强对景区外游客的疏导和分流；要把门票预约制度作为景区管理的一个常态化手段，引导游客间隔入园，错峰旅游；针对景区的入口、重要游览点、购票、餐饮等容易拥堵的区域，采取措施，保持人员间距，防止人员聚集。

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 13 版）