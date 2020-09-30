我国对17省份进行秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查

秋冬季是呼吸道疾病的高发季节，今年是新冠肺炎疫情之下的第一个秋冬季。国家卫健委宣传司副司长米锋在29日国务院联防联控机制发布会上表示，国务院联防联控机制9月下旬组成督查组，对17个省份开展了秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查，强化口岸和食品运输加工等重点环节，以及学校和社区等重点场所防控措施的落实，确保一旦发现聚集性疫情要快速处置，坚决防止秋冬季疫情反弹。

米锋指出，我国疫情当前得到有效控制，已连续44天无新增本土确诊和疑似病例报告。但疫情仍在全球扩散蔓延，新增境外输入确诊病例和无症状感染者持续报告，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。

秋冬季是呼吸道传染病快速传播和暴发的一个高风险时间点。对此，北京大学第一医院感染科主任王贵强介绍说，现在从国内来看，已经采取了一系列办法来应对秋冬季可能出现的疫情，包括对发热门诊、预检分诊门诊的督导检查和建设工作。7月份，国家专拨了资金针对县级医院的发热门诊进行改造升级，同时要求各地规范发热门诊的建设，包括相对独立的区域设置，基本检查在发热门诊区域内完成，避免疾病播散的风险。同时，要在急诊、普通门诊进行预检分诊。因为新冠肺炎可能有腹泻、咳嗽，或者嗅觉、味觉丧失等症状，这些没有发热的病人，预检分诊要甄别出来，引领到发热门诊进一步就诊。而对那些既不发热也没有症状的病人，预检分诊要进行流行病学史的询问，从疫区来的患者也要引导到发热门诊。（记者金振娅）