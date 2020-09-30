热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

我国对17省份进行秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查

2020年09月30日08:17 来源：光明日报

秋冬季是呼吸道疾病的高发季节，今年是新冠肺炎疫情之下的第一个秋冬季。国家卫健委宣传司副司长米锋在29日国务院联防联控机制发布会上表示，国务院联防联控机制9月下旬组成督查组，对17个省份开展了秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查，强化口岸和食品运输加工等重点环节，以及学校和社区等重点场所防控措施的落实，确保一旦发现聚集性疫情要快速处置，坚决防止秋冬季疫情反弹。

米锋指出，我国疫情当前得到有效控制，已连续44天无新增本土确诊和疑似病例报告。但疫情仍在全球扩散蔓延，新增境外输入确诊病例和无症状感染者持续报告，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。

秋冬季是呼吸道传染病快速传播和暴发的一个高风险时间点。对此，北京大学第一医院感染科主任王贵强介绍说，现在从国内来看，已经采取了一系列办法来应对秋冬季可能出现的疫情，包括对发热门诊、预检分诊门诊的督导检查和建设工作。7月份，国家专拨了资金针对县级医院的发热门诊进行改造升级，同时要求各地规范发热门诊的建设，包括相对独立的区域设置，基本检查在发热门诊区域内完成，避免疾病播散的风险。同时，要在急诊、普通门诊进行预检分诊。因为新冠肺炎可能有腹泻、咳嗽，或者嗅觉、味觉丧失等症状，这些没有发热的病人，预检分诊要甄别出来，引领到发热门诊进一步就诊。而对那些既不发热也没有症状的病人，预检分诊要进行流行病学史的询问，从疫区来的患者也要引导到发热门诊。（记者金振娅）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn