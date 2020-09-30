100克双黄莲蓉月饼超400大卡,怎么吃才不胖?

又到中秋节，市面上月饼种类繁多，有京式月饼、广式月饼、潮式月饼等。广东省妇幼保健院营养科医师郑新杰提醒，月饼吃多了容易腻，可以搭配一杯白开水或淡茶水，但不宜同时搭配汽水、奶茶、果汁等含糖饮料。在食用时最好适量地减少一些主食，控制总能量的摄入，不然很容易肥胖。

看看月饼的营养成分

广东省妇幼保健院营养科主任医师夏燕琼指出，传统的月饼一般是由面粉、糖、坚果、油、蛋黄、肉等制作而成。面粉中主要的营养成分是碳水化合物；坚果和油的主要营养成分是脂肪，还有较多的维生素E；蛋黄含有丰富的优质蛋白质、脂肪、维生素A、卵磷脂等，同时含有较高的胆固醇；肉类含有丰富的蛋白质、脂肪以及铁、锌、维生素B1、维生素B2等微量营养素；糖，就是碳水化合物。因此月饼含有的脂肪和碳水化合物的比例较高，是高热量的食品。

在市场上随机选取几种月饼，如双黄莲蓉月饼、五仁月饼、云腿月饼每100克能量达到400千卡以上，而商家标榜的 “低能量的、健康的”水果月饼，能量也并不低，每100g能量达到了300千卡以上。要知道纯的白砂糖100克也是含400千卡的能量，因此月饼的能量密度非常的高。

这些人要慎吃月饼

健康人吃月饼要注意控制量，可以切开分成小块吃。然而，夏燕琼提醒，高能量密度、高糖、高油的食物不适宜患有某些疾病的患者食用，以下人群最好少吃或不吃月饼：

糖尿病，包括妊娠期糖尿病患者：因月饼含糖量高，短期内吃得过多，可使血糖急剧升高，使病情加重。

婴幼儿及老年人：因消化系统发育不够健全或消化吸收能力较差，多食可能加重脾胃负担，引起消化不良、腹泻等不适。

高血压、高血脂、冠心病患者：因月饼是高糖、高油脂的食物，多吃可增加血液黏稠度，加重疾病的进展。

消化系统疾病患者，如胆囊炎、胆石症、十二指肠炎、胃炎患者：食用过多的月饼可以引起疾病发作或对疾病康复不利，应控制食用。

肾炎患者：因月饼食后常会感到口干舌燥，易喝水过多，可加重肾脏负担，使肾性高血压加重，并容易出现水肿。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 林惠芳）