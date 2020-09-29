专家：慢病就诊网上预约分时分段就医效果好

人民网北京9月29日电 29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠疫情改变了我们的就医方式，互联网医疗展示了疫情期间疾病诊疗的一些优势。

王贵强表示，为了有效控制新冠疫情、流感疫情，医疗机构做了非常充分的准备。一方面要控制新发突发传染病疫情，包括新冠、流感等；另一方面要保证人民群众正常的疾病诊疗需求。

王贵强介绍了，医疗机构开展的以下几方面工作：一是针对慢病、透析等需要定期到医院复诊的患者，医疗机构建立了相应的缓冲病区。北大医院，每个病区都要求有病房，用于传染病病人救治。

二是对急诊急救病人采取缓冲病区模式。在急诊科、妇科、外科有需要急救的患者以及心脑血管疾病需要绿色通道做支架或溶栓等这类潜在疾病传播风险患者，医院采取了特定病房，满足此类患者就医需求。

三是设置专门病房解决孕产妇随时可能出现的问题。

王贵强建议，对一般慢性病进行网上预约门诊。全国各地采取了网上预约，分区、分时段进行就医，取得非常好的效果，是大势所趋。这一模式减少了病人等待时间，避免了等待过程中人群的聚集，降低了疫情传播的风险，减轻了医院秩序维护的压力，对医院、对个人、对病人都是有好处的一种模式。